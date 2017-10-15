Cколько заплатят белорусы за уборку подъездов 2 15.10.2017, 9:32

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В Беларуси введут дифференцированные тарифы на уборку подъездов.

В Беларуси хотят ввести дифференцированные тарифы на уборку подъездов, которые будут зависеть не только от перечня оказываемых услуг и периодичности их выполнения, но и от количества этажей в жилом доме. Tut.by посмотрел, чем отличаются предлагаемые тарифы и сколько придется платить жильцам разных по этажности домов.

Напомним, сейчас тариф на санитарное содержание вспомогательных помещений не подлежит госрегулированию. Правительство только рекомендует предельные размеры тарифов на эти услуги. Сейчас они не могут превышать 0,53 рубля с одного проживающего. По планам правительства, с 1 января 2018 года он должен вырасти до 0,56 рубля.

Однако предлагается ввести в 2018 году дифференцированные тарифы, которые будут зависеть от перечня оказываемых услуг и периодичности их выполнения, а также от этажности дома.

Так, самый дорогой тариф — А — предполагает, что сухая уборка будет проводиться 4 раза в неделю, влажная уборка — 2 раза в неделю, уборка кабины лифтов — 5 раз в неделю, мойка окон — 2 раза в год, сухая уборка потолка и влажная уборка стен, дверей, плафонов и отопительных приборов — 1 раз в квартал, уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа, технических помещений и помещения специального назначения — 2 раза в год.

К примеру, жильцы дома, в котором 1−5 этажей (включительно) будут платить по тарифу в 0,87 рубля с одного проживающего, а те, у кого квартира в 20-этажном доме и выше — в 6,3 раза больше (5,51 рубля).

Самый бюджетный тариф — В — предполагает, что сухая уборка будет проводиться 2 раза в неделю, влажная уборка — 2 раза в месяц, уборка кабины лифтов — 1 раз в 5 дней, мойка окон — 1 раз в год, сухая уборка потолка и влажная уборка стен, дверей, плафонов и отопительных приборов — 1 раз в год, уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа, технических помещений и помещения специального назначения — 2 раза в год. Именно этот перечень услуг и с такой же периодичностью оказывается сегодня в Беларуси.

Так, жильцы домов в 1−5 этажей будут оплачивать эту услугу по 0,43 рубля с одного проживающего, а собственники квартир, расположенных на 20-этажных домах и более высоких — 2,75 рубля.

Получается, что при введении предлагаемых тарифов от изменений могут выиграть жильцы домов, в которых не больше 5 этажей, для которых предлагается тариф в 0,3 рубля с человека. Жильцы домов в 6−9 этажей (включительно) ничего не потеряют от возможных изменений, для них тариф останется таким же, на который правительство планирует выйти к 1 января 2018 года, — 0,56 рубля с человека.

Средний тариф — Б — предусматривает, что сухая уборка будет проводиться 3 раза в неделю, влажная уборка — 1 раза в неделю, уборка кабины лифтов — 2 раз в неделю, мойка окон — 2 раза в год, сухая уборка потолка и влажная уборка стен, дверей, плафонов и отопительных приборов — 2 раз в год, уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа, технических помещений и помещения специального назначения — 2 раза в год. В таком случае жильцы 1−5 этажных домов будут платить по 0,3 рубля с человека, а 20-этажных и выше — по 1,9 рубля.

Напомним, с 1 сентября в Беларуси проиндексировали тарифы на жилищно-коммунальные услуги.