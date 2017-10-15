закрыть
15 октября 2017, воскресенье, 10:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В сети запустили флешмоб в поддержку Павла Гриба

  • 15.10.2017, 9:40
Фото: 24tv.ua

Украинцы требуют допустить к патриоту в СИЗО врачей.

В сети начался флешмоб #UAdoctorsForHryb в поддержку незаконно задержанного Россией украинца Павла Гриба с требованием допустить к нему в СИЗО украинских врачей.

Об этом сообщает "Громадське радио".

Инициатором акции стали адвокат Евгения Закревская и сестра Павла Ольга Гриб. Ольга Гриб призвала постить фото под хэштегом #freeHryb #UADoctorsForHryb #PavloGryb.

"У Павла серьезные проблемы со здоровьем, которые требуют ежедневного приема лекарств. Российская сторона не предоставляет информацию, предоставляются ли ему эти лекарства в тюрьме", – напомнили организаторы.

Чтобы принять участие в флешмобе, необходимо распечатать плакат или сделать его самостоятельно, сделать с ним селфи, выбрать один или более из указанных контактов российских властей, тегнуть их в Facebook или Twitter, запостить на страницы в Facebook свое фото с хэштегом #UAdoctorsForHryb и требованием, чтобы украинских врачей пустили к Павлу Грибу.


Мнение

Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич
Если не сопротивляться – отнимут воздух
Если не сопротивляться – отнимут воздух Ирина Халип
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович
Будущее — это те, кто протестует
Будущее — это те, кто протестует Федор Крашенников


Интервью

Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров