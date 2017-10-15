В сети запустили флешмоб в поддержку Павла Гриба 15.10.2017, 9:40

Фото: 24tv.ua

Украинцы требуют допустить к патриоту в СИЗО врачей.

В сети начался флешмоб #UAdoctorsForHryb в поддержку незаконно задержанного Россией украинца Павла Гриба с требованием допустить к нему в СИЗО украинских врачей.

Об этом сообщает "Громадське радио".

Инициатором акции стали адвокат Евгения Закревская и сестра Павла Ольга Гриб. Ольга Гриб призвала постить фото под хэштегом #freeHryb #UADoctorsForHryb #PavloGryb.

"У Павла серьезные проблемы со здоровьем, которые требуют ежедневного приема лекарств. Российская сторона не предоставляет информацию, предоставляются ли ему эти лекарства в тюрьме", – напомнили организаторы.

Чтобы принять участие в флешмобе, необходимо распечатать плакат или сделать его самостоятельно, сделать с ним селфи, выбрать один или более из указанных контактов российских властей, тегнуть их в Facebook или Twitter, запостить на страницы в Facebook свое фото с хэштегом #UAdoctorsForHryb и требованием, чтобы украинских врачей пустили к Павлу Грибу.