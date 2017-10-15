«Это фирменный знак Лукашенко» 15.10.2017, 9:56

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Минск вооружает врага своего союзника.

Беларусь расширяет военное сотрудничество с Азербайджаном. С этим может не согласиться Армения – союзник Беларуси по ОДКБ и противник Азербайджана в карабахском конфликте, передает «Белсат».

Год назад Лукашенко получил из рук Ильхама Алиева высшую государственную награду Азербайджана.

«И вот поверь мне, я это ценю, я отработаю», – сказал тогда своему азербайджанскому коллеге Лукашенко, но как это сделает – не уточнил.

Подсказку дает последний визит в Минск министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. В ходе переговоров стороны договорились расширить сотрудничество в военно-технической области.

«Не хочу ни перед кем оправдываться, какой характер носит наше сотрудничество. Хочу только сказать, что наши отношения не нарушают ни одного международного договора», – сказал Лукашенко.

Эти слова могут быть обращены в адрес критиков сотрудничества с Баку, которое находится в состоянии конфронтации с Ереваном из-за Нагорного Карабаха.

В 1991-ом году регион, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из Азербайджана. Конфликт перерос в войну, в результате которой Армения установила контроль над территорией. Но Баку по-прежнему называет Нагорный Карабах своим. В прошлом году весной в регионе неожиданно началась эскалация. За три дня боевых действий погибли около 100 человек.

«Теоретически возможны дальнейшие эскалации конфликта, которые случаются там время от времени. Апрельская была самая крупная. Но они происходят постоянно и могут продолжаться. К сожалению, политических инструментов, чтобы остановить насилие, не хватает», – заявляет директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян.

Таким инструментом нельзя назвать и организацию Договора о коллективной безопасности, к которой присоединены Беларусь и Армения, и с которой в 99-ом году вышел Азербайджан. Как раз в эти дни ОДКБ устраивает совместные учения под названием «Боевое братство».

Де-факто Минск поставляет оружие противнику своего союзника. Но не только Минск.

«Крупнейший поставщик оружия в Азербайджан – сама Россия. Причем она поставляет наиболее современное вооружение, которого в Беларуси нет. Это и танки Т-90, это реактивные системы залпового огня «Смерч», и так далее», – говорит военный обозреватель Александр Алесин.

Одновременно Россия поставляет оружие и Армении. В прошлом году Москва разместила там свои ракетные комплексы «Искандер-Э».

Эксперты считают, что в Минске министр обороны Азербайджана может искать вооружение в противовес армянскому.

«Сейчас, думаю, речь идет прежде всего о передовом вооружении. Это и продолжение совершенствования систем ПВО. И думаю, что это возможные поставки реактивной системы «Полонез». В азербайджанских СМИ есть такая фотография: министр обороны Азербайджана на фоне системы «Полонез». Это о чем-то говорит», – добавляет Алесин.

Ракеты комплекса «Полонез» имеют дальность триста километров. С учетом того, что от армянско-азербайджанской границы до Еревана – почти 100 километров, наличие такого оружия может стать политическим ответом на российские «Искандеры», которые достигают такого же радиуса.

«Это не настолько серьезная поставка, она не дестабилизирует ситуацию в регионе. И в целом можно даже увидеть какой-то элемент восстановления баланса в регионе после того, как Армения получила «Искандеры» из России», – говорит Вадим Казюлин, директор проекта по азиатской безопасности из московского «ПИР-Центра».

Эксперт не исключает, что Россия и Беларусь могут сознательно разделять роли в военных поставках:

«Нередко так складывается, что в случае конфликта где-то в мире Россия поставляет оружие одной стороне, а Беларусь – другой».

Вопрос в целях. Путин прежде всего ищет политические дивиденды, в то время как Лукашенко направлен на экономическую выгоду. А в этом плане Азербайджан имеет что предложить.

«Главное, все-таки, для чего Беларусь поставляет вооружение, это для того, чтобы наладить отношения в других областях. Например, в энергетической отрасли. Азербайджан – крупный поставщик нефти. Мы бы хотели получать нефть для нашей нефтепереработки», – считает Александр Алесин.

Попытки соскочить с российской энергетической иглы могут не нравиться Москве. В 2010-ом году Ильхам Алиев уже приходил на помощь Лукашенко в российско-белорусском конфликте, когда тот не мог расплатиться с «Газпромом». Тогда Алиев одолжил белорусскому правителю 200 миллионов долларов.

«Политика Беларуси чрезвычайно транзакционная. И отношения с одними странами могут приноситься в жертвы отношениям с другими странами, а позже – третьим. Это фирменный знак политики Лукашенко уже не первый год», – заявляет Александр Искандарян.

Об этом знают и в Армении, и в России. Что не мешает лидерам, которые вместе с Лукашенко входят в ОДКБ и ЕАЭС, делать хорошую мину при плохой игре. В среду на заседании Высшего евразийского экономического совета Саргсян, Лукашенко и Путин стояли плечом к плечу. Но только на момент общего снимка.