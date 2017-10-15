Белковский: Путин не меняется 4 15.10.2017, 10:21

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Станислав Белковский

Фото: РИА «Новости»

Пока у власти в РФ находится президент Владимир Путин, реформ в стране не будет.

Об этом российский политолог Станислав Белковский заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Он абсолютно чужд реформам любым. Реформ не будет при Путине. Поэтому рассуждения о том, что он поставит какого-то премьера-реформатора, абсолютно лишены оснований. Можно же поставить премьера-реформатора, но реформ не будет все равно: он их сам перекроет", – сказал политолог.

По его словам, сегодня Путин не отличается от человека, который "еще не был президентом".

"Он отличается только статусом своим, потому что у него изменились возможности, изменилось пространство, в котором он действует. Но принципиально – нет, ничего не изменилось. Он остается абсолютным консерватором и индуктивистом", – считает Белковский.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран президентом.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Сам Путин пока не заявлял о своем решении баллотироваться.