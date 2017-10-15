Белорусы будут заполнять трудовые книжки по-новому 13 15.10.2017, 10:19

11,130

архивное фото onliner.by

Какие изменения внесло Минтруда.

Министерство труда и соцзащиты пересмотрело правила заполнения трудовых книжек. Это предусмотрено постановлением № 41 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек», сообщается на Национальном правовом интернет-портале, пишет tut.by.

Так, в перечень информации, которая не вносится в трудовую книжку работника, включили сведения:

о работе по гражданско-правовым договорам и осуществлении предпринимательской деятельности;

об условии выполнения работы по срочному трудовому договору;

о дисциплинарных взысканиях, за исключением случаев увольнения работника в качестве меры дисциплинарного взыскания;

о режиме гибкого рабочего времени;

о неполном рабочем времени.

Кроме того, Минтруда установило порядок выдачи дубликата трудовой книжки (вкладыша к ней) в случаях ликвидации нанимателя по последнему месту работы, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя или смерти нанимателя-физического лица. В этом случае дубликат трудовой книжки выдается нанимателем по новому месту работы независимо от срока, прошедшего с даты увольнения работника. В общих случаях при утрате трудовой книжки или вкладыша к ней уволенный работник обращается за дубликатом трудовой книжки к нанимателю по последнему месту работы в течение шести месяцев после его увольнения.

Постановление вступило в силу 13 октября.