Белоруска в США: Здесь мне все кажется дешевым по сравнению с Беларусью 7 15.10.2017, 10:27

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Фото: kurjer.info

Cолигорчанка рассказала о том, как дважды переезжала в США.

Аня Ермакович эмигрировала в США вместе с родителями, когда была маленькой девочкой. Спустя семь лет она приехала в гости к родственникам в Солигорский район и познакомилась с парнем. Через год он стал ее мужем, и молодая семья решила переехать в США. Но почти четыре года ждала оформления документов на выезд — за это время у них родились две дочки. Как оказалось, ждали не зря: всего за полтора года в новой стране супруг открыл свой бизнес, пишет сайт kurjer.info.

Фото: kurjer.info

Переезд № 1

Аня родилась в одной из деревень Солигорского района. Еще в 2004 году, когда ей было девять лет, она вместе с родителями эмигрировала в США. В семье девушки было шестеро детей, и в то время прокормить столько ребятишек было трудно. В США — в Эверетт (штат Вашингтон) — уехала Анина тетя. Прожив там некоторое время, стала звонить на родину и рассказывать, что в США намного легче жить: работы много, платят за нее в разы больше, чем в Беларуси. Цены на продукты и одежду невысокие, а съемное жилье доступно даже уборщику мусора.

Бабушки и дедушки отговаривали детей ехать на чужбину, плакали и просили остаться. Но Анины родители решились на переезд. Родственники сняли для них жилье и выслали приглашение на выезд в США. После этого семья продала дом и мебель, в Америку взяли только личные вещи, постельное белье и посуду.

В четвертый класс Аня пошла уже в американскую школу. Язык Ане давался легко, выучила его буквально за год. В те времена в США эмигрировало много русскоязычных семей, и Аня завела новые знакомства и с американскими ребятами, и с эмигрантами. Девушка окончила школу, и не стала поступать в колледж, а устроилась работать в торговый центр продавцом.

Трудолюбивый романтик

Фото: kurjer.info

В 2011 году, спустя семь лет, Аня впервые вернулась в Беларусь навестить родственников из родной деревни. И там в компании молодежи познакомилась с Денисом. Вернее, знала она его с детства — они жили в одном селе, а родители дружили.

Денис в тот момент учился в Минске на инженера-механика. А после учебы работал на стройке. Аню сразу впечатлили трудолюбие и целеустремленность Дениса. И одновременно — романтичность. Он дарил цветы, приглашал на прогулки, дарил безделушки и сладости.

Когда Аня уехала в Штаты, молодые люди продолжили общаться по скайпу и «ВКонтакте». Спустя год девушка вновь приехала на родину, и Денис сделал ей официальное предложение. Аня с радостью его приняла, потому что не представляла себе жизни без Дениса. И сразу же появился вопрос, где молодые собираются жить — в Беларуси или в США?

Аня поняла, что не хочет возвращаться в родную страну, в которой не жила 10 лет. За эти годы она успела привыкнуть к другой культуре и жить по иным правилам. Денис согласился уехать в США, потому что там есть возможность реализовать себя и заработать хорошие деньги.

Больницы стали шоком

В 2012 году молодые люди сыграли свадьбу и сразу же подали документы на выезд. Тогда пара еще не знала, что эта бумажная волокита затянется на долгих четыре года — в то время были большие очереди выезжающих.

— После свадьбы мы год жили в Старобине отдельно от родителей, — рассказывает Аня. — Тогда я поняла, что точно не смогу жить в этой стране: на улицах грязно, кругом хамство, а больницы для меня вообще стали шоком.

Когда через год девушка первый раз попала в роддом, рожать ей не понравилось во всех смыслах:

— Поразили грубость и хамство персонала. И отсутствие комфорта. По сравнению с американскими больницами я будто в Советский Союз попала. Мне было некомфортно, к примеру, лежать в одной палате с двумя другими девочками, — говорит Аня. — Я сказала, что в жизни здесь рожать не буду!

Но так получилось, что в этом же роддоме родилась и вторая дочь — Амилия. И только в 2016 году мужу Ани дали разрешение на выезд в США и они отправились в Эверетт.

«Здесь мне все кажется дешевым»

Фото: kurjer.info

Первое время молодая семья жила с родителями Ани в съемном доме. Денис устроился на работу в частную строительную фирму. Первое время ему платили по $15 в час. Но со временем за качественную работу оплату начали поднимать. А сейчас Денис открыл свой строительный бизнес и зарабатывает примерно $5500 в месяц.

Чтобы устроиться на госслужбу, в Америке нужен диплом об образовании. Но белорусские дипломы там не котируются, будь они красные и даже с золотой каймой. Работодатели рассматривают документы об образовании только европейского образца. Еще для устройства на работу важно знание языка и отсутствие акцента. Эмигрантам, которые плохо знают язык, приходится хвататься за любую работу, чтобы выжить. Но Денису диплом не понадобился — он работал у частника, который оценивал его навыки и умения, а не документы.

— Пользуются спросом работники, которые умеют работать быстро и качественно, — рассказывает Аня. — Муж говорит, что работать здесь легче, потому что под рукой есть все необходимые инструменты. А вообще многие эмигранты достаточно успешными людьми стали, потому что много работали.

Первое время Денису пришлось преодолевать языковой барьер, хотя базовый английский знал со школы. На работе общался жестами или с помощью онлайн-переводчика в телефоне. Но спустя полтора года после переезда проблем с языком больше нет.

Жилье молодым супругам удалось найти не сразу — не всякий владелец сдаст жилье паре с двумя маленькими детьми. К счастью, нашлась двухкомнатная квартира в частном доме на четыре семьи. Повезло с соседями: на детские шалости и капризы они не обращают внимания. За аренду с коммунальными выходит около $2000 — по американским меркам это недорого.

Зарплату мужа семья старается тратить аккуратно. Около $3000 уходит на жилье, коммунальные расходы, еду и походы в ресторан семьей. Продукты молодые люди стараются покупать в супермаркетах, так дешевле. По воскресеньям Аня устраивает семейную поездку в кафе, после чего с детьми и мужем гуляют по берегу океана. Один поход в зоопарк стоит по $15 с человека. Такие воскресные прогулки обходятся около $50 на семью.

Фото: kurjer.info

«Здесь мне все кажется дешевым по сравнению с Беларусью. Может, только медикаменты чуть дороже. Много денег тянет жилье и коммунальные. Но здесь нет налога на тунеядство. Я не считаюсь безработной, числюсь, как домохозяйка, — говорит девушка. — При бывшем президенте Обаме безработным и эмигрантам государство оказывало очень хорошую финансовую поддержку. Сейчас немного меньше платят. В этом, наверное, виноваты сами американцы, которые не хотят работать и становятся бомжами».

Город Эверетт считается криминальным. Это, конечно, немного беспокоит пару, но переезжать в другой город они не хотят.

Большинство американцев, по мнению Ани, общий язык с приезжими находят сразу, знакомятся с новыми людьми без стеснения и с улыбкой. «Американцы совершенно другие: в чем утром проснулись — в том и пошли в город или в магазин, — говорит Аня. — Богатые не показывают своего статуса, в толпе их не отличишь от обычных граждан. Про Беларусь американцы знают только, что она есть где-то на карте».

По родине молодые люди не скучают, вспоминают только те места, где рождалась их любовь. В Беларуси, по их мнению, жить хорошо лишь в том случае, если у тебя есть собственный дом, хорошая работа и деньги. Но есть у Беларуси один плюс — там гораздо безопаснее, чем в Америке.

«Мой совет тем, кто хотел бы попробовать реализовать себя в другой стране, прост: никогда и никого не слушайте. Пока не попробуете сами, не узнаете, хорошо это для вас или нет», — говорит Анна.