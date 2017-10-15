Минчанин громко отметил пятницу 4 15.10.2017, 10:42

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Выпивший водитель за 15 минут повредил 5 машин.

В районе 2:00 очевидцы позвонили в ГАИ и рассказали о повреждении Škoda Fabia во дворе дома по проспекту Любимова, 40, корп. 1. Мол, виновен в том был нетрезвый водитель. Когда на место прибыл экипаж ГАИ, поступило новое сообщение. Рядышком, на Рафиева, 3, произошло ДТП с участием нескольких авто. Позже выяснилось, что к обеим авариям причастен водитель Nissan Primera, рассказали в ГАИ Московского района столицы.

ФОто с сайта Onliner.by

Мужчина выехал с проспекта Любимова и поехал по Рафиева в сторону Алибегова. Хотя погодные условия не располагали к полетам, автомобиль двигался очень быстро. Водитель не рассчитал маневр и в итоге наехал на припаркованный у обочины Citroën, пишет Onliner.

ФОто с сайта Onliner.by

Последовала цепная реакция. Citroёn ударил Lada Granta, Lada Granta ударила Kia, Kia ударила Hyundai. Citroёn в итоге даже вынесло за обочину.

ФОто с сайта Onliner.by

Виновником произошедшего оказался мужчина 1988 года рождения, который ранее никогда не привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.

ФОто с сайта Onliner.by

— Водитель объяснил, что отдыхал с друзьями по адресу проспект Любимова, 40, корп. 1. Пил пиво, потом перешел на водку, потом сел за руль своего автомобиля, — рассказали в ГАИ Московского района.

Мужчина признал свою вину в случившемся. В его организме было примерно 2,5—3 промилле алкоголя. Ему светит лишение прав и возмещение нанесенного ущерба.

ФОто с сайта Onliner.by

ФОто с сайта Onliner.by