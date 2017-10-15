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Минфин Польши решил отказаться от кредита МВФ в $9,2 миллиарда

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  • 15.10.2017, 10:40
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Польская экономика находится в таком хорошем состоянии, что может cебе это позволить.

Польша намерена отказаться от кредитной линии (FCL) Международного валютного фонда (МВФ) стоимостью 9,2 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении министерства финансов страны в субботу, передает Reuters.

"Мы уходим с кредитной линии в размере 9,2 млрд долларов от МВФ", - говорится в сообщении в официальном Twitter Министерства финансов страны.

"Польская экономика находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать", - заявил министр финансов Матеуш Моравецкий.


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