Минфин Польши решил отказаться от кредита МВФ в $9,2 миллиарда

Минфин Польши решил отказаться от кредита МВФ в $9,2 миллиарда6
- 15.10.2017, 10:40
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Польская экономика находится в таком хорошем состоянии, что может cебе это позволить.
Польша намерена отказаться от кредитной линии (FCL) Международного валютного фонда (МВФ) стоимостью 9,2 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении министерства финансов страны в субботу, передает Reuters.
"Мы уходим с кредитной линии в размере 9,2 млрд долларов от МВФ", - говорится в сообщении в официальном Twitter Министерства финансов страны.
"Польская экономика находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать", - заявил министр финансов Матеуш Моравецкий.