Как быстро взбодриться осенним утром? 15.10.2017, 10:50

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Есть три простых упражнения.

Серая хмурая осень так и клонит в сон. Но работу и учебу никто не отменял - нельзя же уйти в спячку до апреля. Как взбодриться и заставить извилины шевелиться? Вот три простых упражнения, эффективность которых доказана с медицинской точки зрения, пишет kp.ru.

1. Наберите небольшую миску холодной воды, добавьте к ней упаковку льда из морозилки. Погрузите туда кисти обеих рук на минуту.

Что происходит: в пальцах кровеносные сосуды от мгновенного охлаждения резко сжимаются, зато мозгу достается больше крови. Плюс происходит выброс адреналина, который еще больше усиливает эту реакцию и приводит организм в состояние боевой готовности (в буквальном смысле, такая реакция заложена в нас природой).

2. Кратковременная, но интенсивная физическая нагрузка: например, 5 приседаний или 10 минут быстрых танцев.

Что происходит: физическая нагрузка вызывает спазм всех сосудов, кроме сосудов сердца, мозга и мышц. Как показали исследования на большой группе школьников, физупражнения приводят к тому, что крови в мозг поступает больше, а количество тормозных медиаторов (то есть веществ, погружающих нас в сон) в ней меньше.

3. Посмотрите на фото с домашними питомцами или несколько минут разглядывайте в интернете снимки с котиками, щенками и прочими умилительными животными.

Что происходит: японские ученые в ходе экспериментов со студентами установили, что просмотр таких милых изображений приводит к тому, что человека буквально накрывает волна хорошего настроения. Выделяются гормоны радости эндорфины, которые заставляют извилины шевелиться.

КСТАТИ

Если совсем не получается встать из-за стола и отвлечься от текущего занятия невозможно, сконцентрироваться поможет зарядка для лица: несколько раз поднимите брови вверх, выпучите глаза, а затем расслабьте лицевые мышцы. Удивительно, но это работает!