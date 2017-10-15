В Кыргызстане по ошибке показали первые итоги выборов 1 15.10.2017, 11:07

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На сайте Центризбиркома Кыргызстана за несколько часов до начала выборов появились результаты предварительного голосования.

В Кыргызстане сегодня, 15 октября, проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют 10 кандидатов, сообщает местное информагентство K-News.

Кыргызстанский Центризбирком зарегистрировал почти 3,03 млн избирателей в стране и за рубежом. На территории Кыргызстана действуют 2,3 тысячи избирательных участков.

СМИ сообщают, что в субботу, 14 октября, за несколько часов до начала основного голосования на сайте ЦИК появились первые результаты голосования, проведенного вне избирательных участков. Согласно закону, итоги такого голосования должны публиковаться в день основных выборов после закрытия избирательных участков.

Спустя некоторое время результаты были удалены с сайта Центризбиркома. В самой ЦИК публикацию данных раньше срока отрицают.

Итоги выборов президента должны быть подведены не позднее 4 ноября 2017 года.

Президентский срок действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекает 1 декабря 2017-го. Если победитель выборов определится уже в первом туре, избранный президент примет присягу до 7 декабря.

Кыргызская служба Радио Свобода сообщает, что изначально ЦИК зарегистрировала и внесла в избирательные бюллетени 13 кандидатов на пост президента. Однако уже после того, как бюллетени были напечатаны и разосланы по регионам, трое претендентов объявили о прекращении своего участия в выборах. Причем один из них заявил о снятии своей кандидатуры в прямом эфире теледебатов за три дня до голосования.