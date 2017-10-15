«Барон, который вызывает воинственные настроения» 1 15.10.2017, 11:41

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Владимир Денисов

«Динамо» представило своего живого талисмана, а защитник клуба Владимир Денисов ответил на вопросы по этому поводу и не только.

Знакомство с зубром и было поводом собраться в послеобеденное время неподалеку от "Чижовка-Арены" — по адресу Ташкентская, 40, в Минском городском зоопарке. Официальный сайт акцию не анонсировал, ограничившись уведомлением журналистов, — потому присутствие Владимира Денисова и динамовского маскота, с которым желали сделать снимок посетители, явилось сюрпризом. Объяснимо, почему: вскорости команду ждала тренировка на льду другой арены — на противоположном конце столицы, пишет Прессбол.

Зато тут, в зоопарке, теперь ждут любого болельщика. Затем, чтобы покормить официального и, главное, живого талисмана клуба. Зовут его Барон. Живет он здесь уже почти пятнадцатый год, но отныне будет на полном содержании клуба, о чем проинформировал сотрудник пресс-службы Роман Стронгин. И живет не один, что заметить мог каждый. Вместе с ним в вольере находятся супруга Барышня, а также сын Байнет.

У капитана "зубров" нашлось время, чтобы и покормить презентованного зубра, и не уклониться от камер и диктофонов. Отчего же нет, если второй эпизод домашней серии завершился убедительной пятничной победой над "Нефтехимиком" — 3:1.

- Надеюсь, появление такого живого талисмана придаст команде какой-то позитивный импульс. Рассчитываю, он будет приносить нам удачу. Кстати, наконец-таки вижу зубра вживую. Ходил ли раньше в зоопарк? Там, где я был, так выходило, что зубров не оказывалось.

- В каком случае придете сюда командой целиком: если успешно выступите в плей-офф?

- Обязательно. Навестим полным составом и непременно покормим животное.

- А в ближайших планах нечто подобное есть?

- Наверное, можно сказать, что акция только набирает обороты. Все только начинается. Пока о конкретике сложно говорить. Какой формат примет идея и насколько регулярно будем к ней возвращаться.

- Вы немало поиграли в российских клубах, которые также имеют маскотов, в том числе — живых. Что отличает нашего зубра и какие его качества нужно позаимствовать хоккеистам?

- Если взглянуть на зубра, можно увидеть "могучесть". Это сильный зверь, поэтому выбор, пожалуй, удачный. Полагаю, будет здорово, ведь он вызывает исключительно воинственные настроения.

- Поддались вы им, впрочем, еще раньше — на льду "Минск-Арены" днем ранее, нечто не поделив с Огурцовым из "Нефтехимика". Хотя следов борьбы на лице, на удивление, нет…

- Да ничего страшного. Совсем немножко потолкались после остановки игры. Это эмоции, обычное дело в хоккее, поэтому ничего сверхъестественного, не обращал бы внимания. Потом, естественно, пожали друг другу руки.

- Как оцените последние матчи в исполнении команды?

- Хочется, разумеется, большей стабильности, потому что продолжаем идти неровно. Один матч можем провести хорошо, а следующий провалить. Команда должна показывать ровный хоккей — тогда и придет результат.

- В начале сезона шла речь о том, что надо почувствовать систему Дуайера. В чем она заключается?

- Думаю, к ней уже ребята адаптировались. Просто матч на матч не приходится. Правильная подготовка, исполнительность в осуществлении тренерских замыслов и удача — вот слагаемые успеха. Говорить что-то особенное про систему, наверное, не стоит.

- Позади уже достаточный отрезок чемпионата. Можно ли сказать, что удача на стороне "Динамо"?

- Видимо, трудно об этом рассуждать. Пока клуб даже не идет в зоне плей-офф, а значит, нет предела совершенству. Есть, над чем работать, и однозначно есть, что улучшать. Многое не идеально. И многое не так, как хотелось бы.

- В каком из последних матчей мы видели настоящее "Динамо"?

- Повторюсь: хватает и удачных, и неудачных поединков. Первое,

что необходимо сейчас, — чтобы команда обрела какую-то стабильность, исключила перепады, которые были свойственны ей до сих пор.