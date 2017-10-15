38 всем известных фактов, которые оказались вымыслом 3 15.10.2017, 11:37

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Наши представления о настоящем, и уж тем более - о прошлом, наполняют мифы.

Пришло время вывести некоторые из них на чистую воду, пишет сайт 7days.us.

Наполеон был маленького роста. Это неправда. При росте 5 футов и 6 дюймов в то время он был чуть выше среднего француза

Не плавайте после еды. На самом деле, полный желудок не становится причиной судорог, скорее, станет причиной отдышки. А вот алкоголь может создать множество проблем

Соленая вода закипает быстрее. Щепотка соли никак не влияет на скорость закипания. На самом деле, соленая вода закипает медленнее

Масло не дает макаронам слипнуться. Нет, масло делает их более жирными, а слипнуться им не дает помешивание

Левая и правая половины мозга. Строгого различия между «талантами» каждого из полушарий нет. Левая половина может научиться трюкам правой половины и наоборот

Монетка может убить. Предельная скорость падающей монетки – 30-50 миль в час. На такой скорости она не убьет, но причинить острую боль может

Собаки потеют через выделение слюны. Нет. Они регулируют температуру при помощи учащенного дыхания, а потеют они через подушечки стоп

Великая китайская стена. Из космоса ее не видно. Ни одно сооружение, построенное человеком, нельзя разглядеть из космоса, зато ночью можно увидеть города

Вращение воды. Вода в унитазе во время смыва не вращается в другую сторону в Южном полушарии Земли. Эффект Кориолиса не влияет на воду в унитазе

Эйнштейн «завалил» математику. Нет. Он не сдал вступительные экзамены в школу, но в математике он всегда был очень хорош

Люди и динозавры. Несмотря на то, что 41% взрослых американцев верят в то, что люди жили по соседству с динозаврами, мы разминулись с ними на 64 млн лет

Черные дыры. Это не совсем «дыры», а, скорее, невероятно плотные объекты с мощной силой притяжения

У нас только 5 чувств. Некоторые ученые говорят о 21, включая чувство равновесия, боли и температуры

Вакцины провоцируют аутизм. Беспочвенные страхи, основанные на подтасованных результатах исследований

Не трогайте птенцов. Большинство птиц почти не имеют обоняния, поэтому они не бросят своих деток только потому, что от них «пахнет» людьми

Алкоголь убивает клетки мозга. Даже у сильно пьющих людей и алкоголиков клетки мозга не погибают, а только повреждаются

Мы используем лишь 10% мозга. Пропорции задействованных частей мозга рознятся в зависимости от задачи, но в итоге каждый регион мозга ежедневно что-то да делает

Будить лунатиков? Они, конечно, не поймут, что происходит, но ничего. Если этого не сделать, они могут навредить себе

Бананы растут на деревьях. На самом деле, бананы – это огромная трава, просто она похожа на деревья

Летучие мыши слепы. Летучие мыши не только видят, но еще и используют эхолокацию. Вот почему они такие классные!

Кофеин обезвоживает. Не совсем. Мочегонный эффект кофеина нивелируется количеством воды в содержащем кофеин напитке

Золотая рыбка помнит только 3 секунды. Хоть рыбки и не самые смышленые из созданий, они помнят события, произошедшие около 3 месяцев назад

После бритья волосы становятся гуще. Снова выросшие волосы не гуще, не жестче и не темнее. Все это вам кажется потому, что они вырастают с затупленными кончиками

Жвачка переваривается 7 лет. Жевательная часть жвачки запросто переваривается и выходит с отходами жизнедеятельности. Все остальное усваивается организмом

Рога викингов. Шлемы викингов придумал художник по костюмам для оперы Вагнера в 19-м веке

Алкоголь согревает. Он просто расширяет кровеносные сосуды у поверхности кожи, создавая ощущение тепла. На самом же деле алкоголь может понизить температуру тела

Сахар – причина гиперактивности. Исследования это опровергли. Плохое или шумное поведение бывает и у детей, которые вообще не употребляют сахар

Быки ненавидят красное. Быки вообще дальтоники. Они воспринимают движение мулеты, тряпки матадора, как угрозу

Волынку придумали шотландцы. Простите, конечно, горцы, но на Ближнем Востоке волынки появились за несколько веков для своего дебюта в Западной Европе

От жаб появляются бородавки. Бородавки человек может подхватить только от другого человека, а те бугорки у жаб – всего лишь их кожные железы

SOS значит «Спасите наши души». Это ничего не значит. Сигнал SOS стал сигналом бедствия только потому, что его просто передавать: три точки, три тире, три точки

Адам и Ева вкусили яблоко. Они отведали запретный «плод» с древа знаний, но нигде в книге Бытия вы не найдете упоминания о яблоке

Эверест – высочайшая гора. Только над уровнем моря. Если измерить вулкан Мауна-Кеа на Гавайях от его основания под водой, его высота составит 33,000 футов, что на 4,000 футов выше Эвереста

Ван Гог отрезал свое ухо и отдал его любимой. На самом деле отрезал он небольшую часть мочки и произошло это во время сильной ссоры с Полем Гогеном. Отдал ли он отрезанное ухо местной девушке, остается неизвестным.

Первые колонисты сначала высадились в Плимут-Рок. Высадились они там, где сейчас находится Провинстаун, Массачусетс. Там же было подписано Мейфлауэрское соглашение. В Плимуте они оказались 5 недель спустя

Пирамиды построили рабы. Египтологи говорят, что строительство этих древних сооружений было большой честью и им занимались только уважаемые работники, которых затем похоронили рядом

Ногти на всех пальцах растут с одинаковой скоростью. Так как на рост ногтей влияет кровоток, то ногти растут быстрее на доминантной руке

Ниндзя носили черное. Их униформа – это влияние выдумок и фольклора. Настоящие ниндзя носили любую одежду, которая помогла бы им не выделяться на фоне окружающих