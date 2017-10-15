Обманутый дольщик: Первый раз меня «кинула» фирма, второй раз – государство 2 15.10.2017, 11:52

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Фото: Вечерний Брест

Скандально известная фирма «Облик» официально прекратила свое существование.

Экономический суд Брестской области признал обоснованным отчет управляющего по банкротству и завершил, таким образом, ликвидационное производство в отношении ООО «Облик», признав погашенными все требования кредиторов. Определение экономического суда является основанием для внесения записи об исключении должника из «Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», пишет «Вечерний Брест».

Фото: Вечерний Брест

Экономический суд Брестской области признал обоснованным отчет управляющего по банкротству и завершил, таким образом, ликвидационное производство в отношении ООО «Облик», признав погашенными все требования кредиторов. Определение экономического суда является основанием для внесения записи об исключении должника из «Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Фото: Вечерний Брест

Итак, судом поставлена точка в деле некогда преуспевающей строительной компании. К сожалению, итог ее деятельности оказался печальным, как в известной поговорке о начавшем за здравие... Такова логика экономических отношений: на рынке выживает сильнейший. А политика руководства «Облика», увы, не позволила ему долго оставаться в лидерах. От ошибок, конечно, никто не застрахован, но порой они обходятся очень дорого.

Напомним, расследование уголовного дела в отношении создателя и бессменного директора ООО «Облик» Николая Климука было завершено в середине 2013 года. Следственный комитет тогда отметил, что хозяйственная деятельность компании осуществлялась по принципу «финансовой пирамиды», от которой пострадали 435 человек. Судебные разбирательства по делу в Брестском областном и Верховном судах длились до конца 2014-го. В итоге Николай Климук был приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По гражданским искам он должен возместить нескольким десяткам потерпевших сумму, эквивалентную 200 тыс. долларов.

Фото: Вечерний Брест

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «Облик» было возбуждено Экономическим судом Брестской области в октябре 2011 года. 31 мая 2012-го «Облик» был признан банкротом, и в отношении фирмы открыто ликвидационное производство. На то время компания была должна кредиторам (в том числе дольщикам) около 60 млрд неденоминированных рублей (6 млн рублей по нынешним ценам). Несколько дней назад управляющим был представлен отчет по итогам ликвидационного производства. Из него следовало, что за время производства по делу о банкротстве антикризисным управляющим проведены все необходимые мероприятия по установлению кредиторской и дебиторской задолженности, розыску и реализации имущества должника. Впрочем, не все кредиторы согласны с подобным утверждением...

Фото: Вечерний Брест

Игорь Гойшик, бывший дольщик:

«Фактически, меня обманули дважды. Первый раз – «Облик», взявший с меня половину стоимости квартиры, которую я так не увидел. Второй – родное государство, предложившее заплатить в счет второй половины сумму, равную цене целой квартиры. Потом, когда я отказался (поскольку дешевле оказалось купить новую квартиру у другого застройщика), «Облик» остался мне должен около 500 млн рублей. Я заплатил 44 % стоимости квартиры. Мне вернули около 10 % ее стоимости. В результате я получил 3000 рублей (в нынешних ценах. – Ред.) и нежилое помещение в доме на бульваре Космонавтов, с которым теперь не знаю, что делать».

Фото: Вечерний Брест

В подобной ситуации – не один Игорь Михайлович. Многие из 435 потерпевших по сути остались у разбитого корыта: не получили ни квартиры, ни вложенные в них деньги. В лучшем случае им выплатили мизерные суммы либо передали в счет погашения недостроенные коробки зданий. «Мне и моим товарищам по несчастью бывший директор (Климук. – Ред.) ежемесячно присылает из колонии 7-8-10 рублей. Наверное, еще долго будет слать. Даже когда освободится», – утверждает Николай Котел, один из кредиторов, подавший гражданский иск в отношении экс-директора «Облика». К слову, отбывать наказание Николаю Климуку предстоит до мая 2020 года.

Кому-то из кредиторов, однако, повезло больше. А некоторым и вовсе не пришлось ничего доплачивать за жилье, которое достраивал по решению Брестского горисполкома уже восьмой трест. После чего финансовое положение последнего резко пошатнулось. Что это – мистика? Тень ушедшего в небытие «Облика», словно привидение, потянула за собой бывшего условного конкурента?

«Многое в этой мутной истории осталось за кадром. – считает Игорь Гойшик. – К сожалению, механизм банкротства в нашей стране непрозрачный, а закон в этой части не работает. Получилось так, что в 2014 году горисполком разделил всех дольщиков на две категории. Часть при поддержке властей, воспользовавшись льготными кредитами и т. д., смогла относительно безболезненно выйти из сложной ситуации, вызванной банкротством «Облика». Другая часть, в которой и я оказался, не получила почти ничего и уже не получит. При этом нам была навязана методика расчетов по доплатам, принятая в горисполкоме. По которой, например, мне необходимо доплачивать 700 млн рублей, а льготнику за такую же квартиру в 3-4 раза меньше. Первый управляющий – ОДО «Дребезова и партнеры» – старался все делать по закону, но их отстранили по требованию горисполкома. После чего стал грубо нарушаться порядок очередности по выплатам должника. А деньги, вырученные от продажи его имущества, зачастую шли на содержание персонала, осуществляющего процедуру банкротства, бесконечные иски и т. д.».

Фото: Вечерний Брест

Казалось, у этой истории не будет конца. Но конец все же наступил. Решение экономического суда вряд ли кто-то станет оспаривать. Да и смысла особого нет. Характерно, что за год в суде рассматривают десятки дел о банкротстве. И мало кому они интересны, кроме кредиторов, собственников и тех, кто непосредственно связан с фигурантами. В случае с «Обликом» все иначе. Долги на 3 млн долларов – это вам не шуточки. Тем более, когда дело касается жилья и компании, бывшей в фаворе у тогдашних руководителей города. Потому, видать, уход «Облика» растянулся на годы, получился весьма шумным, со скандалами. А строгая канцелярская формулировка «исключен из “Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”» не совсем отражает суть этого процесса.