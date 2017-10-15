Президент Microsoft о вирусе Petya: Не нужно много фантазии, чтобы выяснить, кто это сделал

Президент Microsoft о вирусе Petya: Не нужно много фантазии, чтобы выяснить, кто это сделал1
- 15.10.2017, 12:10
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Нет сомнений, что за кибератаками на Украину стоит Россия.
Когда жертвой кибервируса становится Украина, не нужно много фантазии, чтобы понять, кто стоял за нападением, сказал президент Microsoft Брэд Смит в интервью телеканалу ITV.
Он отметил, что Северная Корея, безусловно, остается одной из самых проблемных стран в вопросе киберугроз. Смит напомнил, что в июне жертвой вируса стала Украина. По словам президента Microsoft, это значит, что не только КНДР причастна к кибератакам.
На вопрос журналиста, кто же стоял за нападением на Украину, Смит ответил, что "не нужно иметь огромное количество фантазии, чтобы выяснить, откуда она, скорее всего, пришла".
После этого журналист спросил у президента Microsoft, говорит ли он о России. "Я говорю, что не нужно много фантазии, чтобы выяснить, кто напал на Украину", – ответил он, улыбаясь.
В Украине 27 июня была зафиксирована масштабная кибератака, "вирус-вымогатель" парализовал работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях. Название вируса, шифрующего файлы на жестком диске всех компьютеров в зараженной сети, – Petya.A.
По данным замглавы Администрации Президента Дмитрия Шимкива, вирус поразил до 10% компьютеров в Украине, половина поврежденных машин вышла из строя безвозвратно.
Компания Microsoft сообщила, что есть информация о заражении еще в 64 других странах, в том числе России и США.
В киберполиции Украины заявили, что атака началась из-за обновлений программы электронного документооборота M.E.Doc.
Служба безопасности Украины установила причастность спецслужб РФ к атаке вируса Petya.A.
4 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в Украине предотвратили повторную кибератаку.