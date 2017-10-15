Президент Microsoft о вирусе Petya: Не нужно много фантазии, чтобы выяснить, кто это сделал 1 15.10.2017, 12:10

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Брэд Смит

Нет сомнений, что за кибератаками на Украину стоит Россия.

Когда жертвой кибервируса становится Украина, не нужно много фантазии, чтобы понять, кто стоял за нападением, сказал президент Microsoft Брэд Смит в интервью телеканалу ITV.

Он отметил, что Северная Корея, безусловно, остается одной из самых проблемных стран в вопросе киберугроз. Смит напомнил, что в июне жертвой вируса стала Украина. По словам президента Microsoft, это значит, что не только КНДР причастна к кибератакам.

На вопрос журналиста, кто же стоял за нападением на Украину, Смит ответил, что "не нужно иметь огромное количество фантазии, чтобы выяснить, откуда она, скорее всего, пришла".

После этого журналист спросил у президента Microsoft, говорит ли он о России. "Я говорю, что не нужно много фантазии, чтобы выяснить, кто напал на Украину", – ответил он, улыбаясь.

В Украине 27 июня была зафиксирована масштабная кибератака, "вирус-вымогатель" парализовал работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях. Название вируса, шифрующего файлы на жестком диске всех компьютеров в зараженной сети, – Petya.A.

По данным замглавы Администрации Президента Дмитрия Шимкива, вирус поразил до 10% компьютеров в Украине, половина поврежденных машин вышла из строя безвозвратно.

Компания Microsoft сообщила, что есть информация о заражении еще в 64 других странах, в том числе России и США.

В киберполиции Украины заявили, что атака началась из-за обновлений программы электронного документооборота M.E.Doc.

Служба безопасности Украины установила причастность спецслужб РФ к атаке вируса Petya.A.

4 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в Украине предотвратили повторную кибератаку.