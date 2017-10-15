Ученые обнаружили шесть новых галактик 2 15.10.2017, 11:57

1,261

Галактики образовались через 800 миллионов лет после Большого взрыва.

Группа астрономов из Китая, США и Чили обнаружила шесть неизвестных ранее галактик, сообщает РИА Новости.

По словам ученых, галактики образовались через 800 миллионов лет после Большого взрыва.

Открытие стало прорывом в сфере наблюдения галактик эпохи реионизации и поможет заложить основы для изучения процессов образования звезд.

После Большого взрыва Вселенная постепенно охлаждалась. Через 400 тысяч лет после этого замедлившиеся электроны и протоны получили возможность соединяться друг с другом, что стало началом темных веков между 380 тысячами и 550 миллионами лет после Большого взрыва. Затем под воздействием гравитации стали возникать звезды и галактики, начав эпоху реонизации.