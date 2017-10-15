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В Беларуси ожидается потепление

  • 15.10.2017, 12:21
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В юго-западных регионах страны столбик термометра покажет до плюс 20.

Небольшое потепление прогнозируется в Беларуси 16 октября.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. День пройдет без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный умеренный, ночью по востоку страны порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 7-13 градусов выше нуля, во второй половине дня - 12-17 градусов тепла, в юго-западных регионах страны столбик термометра покажет до плюс 20.


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