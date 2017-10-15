Ученые выяснили, какое слово люди чаще всего говорят во сне 1 15.10.2017, 12:42

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В эксперименте участвовали 232 человека разного возраста и пола.

Результаты исследования специалистов из нескольких научных центров Франции опубликованы в журнале Sleep.

В эксперименте участвовали 232 человека разного возраста и пола, пишет nn.by. У большинства были поведенческие проблемы, связанные со сном, — в состоянии глубокого сна они вели себя беспокойно, ходили или страдали от кошмаров, поэтому чаще, чем здоровые люди, разговаривали во сне. Ученые в течение нескольких ночей отслеживали, что именно и как они произносят.

Исследователям удалось разобрать почти три с половиной тысячи слов. Самым популярным из них оказалось слово «нет». В целом разговоры во сне были агрессивными — люди с кем-то конфликтовали, выясняли отношения, кому-то угрожали. До 10% фраз содержали грязные ругательства, причем у мужчин — значительно чаще, чем у женщин.

При этом во сне участники вслух использовали ненормативную лексику и проявляли словесную агрессию гораздо свободнее, чем во время бодрствования. Вежливые слова и фразы в разговорах во сне встречались сравнительно редко.

В то же время, несмотря на эмоциональность, речь участников была грамматически и синтаксически правильной, со смысловыми ударениями.

Во время воображаемого спора с кем-то люди даже делали паузы, как будто давая собеседнику возможность ответить на обвинения, что говорит о том, что мозг в это время активно работает, отметили исследователи.

Жесткий, агрессивный характер разговоров во сне может быть отражением истинных негативных чувств, по каким-то причинам оставшихся скрытыми, не высказанными вслух днем, полагают авторы исследования.