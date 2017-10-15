Зачем белорусы скупали недвижимость в Литве? 15.10.2017, 13:07

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По состоянию на этот год, гражданам Беларуси принадлежало 1830 объектов недвижимости в Литве.

Больше всего белорусов интересует недвижимость в Вильнюсе — здесь белорусы владеют 391 объектом недвижимости. В причинах таких покупок гражданами Беларуси разбиралось The EHU Times.

Аналитик белорусского агентства недвижимости РиэлтБай Артем Сахаревич связывает масштабы покупки жилья в Вильнюсе гражданами Беларуси с инвестициями: «Я считаю, что сделки в Вильнюсе, скорее всего, инвестиционные. У кого-то бизнес в двух странах и нужно где-то жить. Кто-то просто хочет вложиться в более стабильный рынок, тем более, что в Литве недвижимость пошла в рост», — отмечает эксперт.

Гражданин Беларуси Константин Манкус в 2015-ом году купил квартиру в Вильнюсе. «После окончания университета остались с женой в Вильнюсе жить. Жили на съемной квартире. В мае 2015-ого купили квартиру, переехали в нее в августе. Причина простая. Пополнение в семье и решение остаться жить в Вильнюсе. В Беларусь возвращаться не планировали и пока что не планируем. Покупать жилье в Беларуси нет смысла. Для кредита нужна такая зарплата, что проще несколько лет пособирать и купить, чем за несколько лет переплатить 3−4 раза», — рассказал Константин.

Достаточно высокий процент недвижимости во владении белорусов на территории Литвы сосредоточен в приграничном Шальчининкай, а также в Рокишкисе — здесь белорусам принадлежит 211 и 154 объекта недвижимости соответственно. По мнению Сахаревича, сделки в Шальчининкай, Рокишкисе и по остальной территории Литвы, исключая взморье, — это так называемые визовые сделки. «Шальчининкай и остальная территория Литвы — это, скорее всего, те самые визовые сделки с убитыми квартирами», — считает аналитик. Согласно законодательству, владение недвижимостью в Литве дает гражданам третьих стран право на многократную шенгенскую визу сроком пребывания до 6 месяцев в году. В интернете можно найти ряд предложений по покупке так называемых «убитых» домов и квартир — недорогой недвижимости, часто в плохом состоянии, однако дающей основания для оформления шенгенской визы. Так, агентство BaltEstate, занимающееся продажей недвижимости для оформления виз, предлагает на своем сайте дом в Аникщяйском районе за 4 500 евро. «Эта недвижимость отлично подходит для получения годовой шенгенской мультивизы», — говорится в описании к дому. Также на сайте можно найти и другие недорогие предложения: дом в Рокишском районе за 3000 евро или пятикомнатную квартиру в Радвилишском районе — за 6 900 евро.

Однако, по словам аналитика белорусского агентства недвижимости РиэлтБай, в последнее время число таких сделок стало снижаться. «5−7 лет назад визу было сложнее делать, и покупка недвижимости сильно упрощала процедуру. Сейчас это совершенно не проблема, поэтому необходимость иметь недвижимость в Литве отпадает», — пояснил эксперт.

По словам аналитика, белорусы покупают реальную недвижимость в курортных зонах и на взморье — для семейного отдыха. Статистика это подтверждает: в Друскининском, Швенченском, Клайпедском и Палангском районах белорусам принадлежит в общей сложности 385 объектов недвижимости.

По данным департамента статистики Литвы за 2015 год, белорусам принадлежало недвижимости на 28,4 млн евро — белорусы находились на втором месте среди иностранцев, владеющих недвижимостью в Литве.

Источник: Государственный реестровый центр Литвы

По словам аналитика РиэлтБай, сейчас сделок заключается меньше: «Я думаю, что сделок стало меньше. Цены в Литве сейчас выше, чем в Беларуси. В Вильнюсе на 20% выше, чем в Минске. Это также негативный фактор, который отталкивает покупателей. В 2013—2014 Минск был дороже Вильнюса», — рассказал Сахаревич.

Гражданин Беларуси Михаил Дроздов, который около двух лет назад купил коттедж на окраине Вильнюса, думает о возвращении на родину. Михаил переехал в Литву около четырех лет назад, здесь у белоруса была своя компания. Сейчас Михаил планирует вернуться в Беларусь — по его словам, построить дом в Минске на нынешний момент будет дешевле, чем в Литве. «По моему мнению, цены на жилье в Литве выше, чем в Беларуси. Плюс качество жилья и то обстоятельство, что в Литве сложно найти специалистов, которые не обманут и не завысят стоимость работ, отделки», — сказал Михаил Дроздов.

Наталия Коллегова, владелица компании «Natalex», занимающейся арендой апартаментов и домов в Литве, рассказала, что тенденция покупки беларусами недвижимости в Литве растет, но среди тех, кто планирует будущее своих детей в Европе и имеет свободными около ста тысяч евро. По словам эксперта, недвижимость в Литве покупают те, кто уже не планирует вкладываться в Беларусь. Покупка же жилья для оформления визы утратила свою популярность: около 4 лет назад посольство начало проверять пригодность для жизни купленного иностранцем жилья, и, если дом или квартира находятся в аварийном состоянии, в визе будет отказано.