закрыть
15 октября 2017, воскресенье, 14:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минские скейтбордисты: Вам кажется, что это деревяшка с колесами, но это целый мир

  • 15.10.2017, 13:44

Cкейтбординг – это не просто экстремальный спорт, а целая культура.

Ребята делятся сокровенным. Мол, с утра думаешь не о том, как пойти на работу и быстро с нее уйти, а как клево провести день. Они не гонятся за материальным, но постоянно слышат предложения заканчивать, на которые не реагируют. «Со стороны может показаться, что это деревяшка с колесами, но на самом деле это целый мир…» Большое видео Onliner.by передает атмосферу тусовки столичных скейтбордистов.


Мнение

Дзедаўшчына па-савецку
Дзедаўшчына па-савецку Алег Дашкевiч
Защитим наших детей!
Защитим наших детей! Николай Статкевич
Если не сопротивляться – отнимут воздух
Если не сопротивляться – отнимут воздух Ирина Халип
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах»
Аль Капоне и декрет о «тунеядцах» Константин Скуратович


Интервью

Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Наталья Радина: В отличие от Милинкевича я верю в белорусский народ
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров