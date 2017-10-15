Минские скейтбордисты: Вам кажется, что это деревяшка с колесами, но это целый мир 15.10.2017, 13:44

Cкейтбординг – это не просто экстремальный спорт, а целая культура.

Ребята делятся сокровенным. Мол, с утра думаешь не о том, как пойти на работу и быстро с нее уйти, а как клево провести день. Они не гонятся за материальным, но постоянно слышат предложения заканчивать, на которые не реагируют. «Со стороны может показаться, что это деревяшка с колесами, но на самом деле это целый мир…» Большое видео Onliner.by передает атмосферу тусовки столичных скейтбордистов.