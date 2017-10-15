Анастасия Киннунен: На границе Финляндии работает три человека, а не 50 пограничников, как у нас 15.10.2017, 14:11

Белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова) рассказала об уровне жизни финнов и белорусов.

- Беларусь отстает от Финляндии на 93 позиции по уровню процветания? Что ж, - может быть, достаток жителей Северной Европы и выше. Но финны платят огромные налоги (до 36% на доходы частных лиц), которыми пополняют госбюджет. Там оптимизировано количество рабочих мест: на границе Финляндии работает условно три человека, а не 50 пограничников, как у нас или русских. Они умеют экономить. В Финляндии, как и в Беларуси, есть очень разные слои населения. Хотя финский средний класс, возможно, живет лучше.

В интернете пишут, что молодым матерям в Финляндии выдают «золотые» коробки. На самом же деле социальное пособие на ребенка — 150 евро, а у нас — в районе тысячи. В Финляндии это пособие можно взять деньгами либо коробкой, укомплектованной предметами первой необходимости для младенца.

В Финляндии есть ощутимое преимущество в плане комфорта — это отлично выстроенная безбарьерная среда. Я как молодая мама могу свободно передвигаться по городу, везде заходить с коляской и совершать нужные ребенку ритуалы. Точно так же все продумано для инвалидов — на музыкальных фестивалях для них даже делают отдельные трибуны, - рассказала биталонистка в интервью «Прессболу».