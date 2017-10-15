Почему известные литовские журналисты покидают ЕГУ? 15.10.2017, 14:16

В последнее время из Европейского гуманитарного университета ушло несколько литовских преподавателей.

Эмигрировавший из Беларуси Европейский гуманитарный университет редко упоминается в литовских СМИ, однако внутренние конфликты и проблемы с выбором ректора все же становятся темами для написания статей. На этот раз ЕГУ о себе напомнил известием об уходе еще одного литовского журналиста.

Известный литовский журналист Ритас Стасялис сообщил о том, что больше не работает в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. Это не первый местный профессионал, который остался не у дел в этом высшем учебном заведении, пишет издание Lietuvos zinios (перевод - Charter97.org).

«С сегодняшнего дня у меня больше нет дел с ЕГУ. Если откровенно, то с нынешними фактическими руководителями университета я бы не хотел их иметь и в будущем», - написал он в социальной Фейсбуке 12 октября.

Журналист пояснил в разговоре с Lietuvos zinios, что договор с ЕГУ у него закончился и университет его не продлил, поэтому он там больше не работает.

«День победы»

Другая, покинувшая университет ранее, известная тележурналистка Рита Милюте, комментируя сообщение Р.Стасялиса напомнила о своей истории.

«Чтобы было яснее — я получила официальное предупреждение о не соответствующем академической этике мнении о коллегах. Экс-коллегах», - написала она.

Она сослалась на свою запись в ФБ за 11 мая, где опубликован комментарий о том, что медиадепартамент ЕГУ поздравляет студентов с победой СССР в войне 1941-1945 гг. На картинке видна надпись: «Департамент медиа поздравляет Вас с Великим Днем Победы!». Также видны советские символы — пятиконечная звезда с серпом и молотом. (Напомним, что в Литве запрещена публичная демонстрация нацистских и советских символов).

«Белорусский университет в изгнании опубликовал поздравление с победой СССР в войне 1941-45 гг. (в изгнании, на содержании доноров Запада, чтобы руки Лукашенко не доходили до университетской академической свободы, имеет студентов/преподавателей по программе Erasmus в том числе и из стран свободного мира). После того, как глаза вернулись в орбиты, спросила коллег: «Что это?». Руководитель студенческой практики пояснил, что поздравление «направлено на белорусскую аудиторию, где коннотация 9-го мая не столь отрицательная, а если бы это была литовская аудитория, то, конечно, оно было бы другим», - комментировала тогда журналистка.

Попрощался с ЕГУ в мае

«С сегодняшнего дня, ровно через пять лет, я попрощался с ЕГУ. Почему? Наверное, нужно сказать, что не совпали взгляды. Не хочу комментировать чужие взгляды, поэтому представлю лишь свой. По моему мнению, год назад еще можно было пытаться спасти самостоятельность ЕГУ путем его радикального переустройства, но сегодня это больше уже невозможно. Сейчас ЕГУ может спасти лишь слияние, а присоединяться имело бы смысл лишь к ВУ (Вильнюсский университет). Наконец, ЕГУ в его нынешнем виде вряд ли соответствует интересам Литвы», - писал еще в мае в социальных сетях уволившийся в то время из ЕГУ бывший глава администрации университета Бернардас Гэйлюс.

Он тоже проиллюстрировал свой пост ссылкой на поздравление с 9 мая.

Тогда же он говорил, что покидает университет по обоюдному согласию, что было инциировано университетом. «Университет решил, что администрации больше не нужно отдельного руководителя, теперь администрацией должен будет напрямую управлять ректор. Среди названных мне университетом причин, основная – это финансовые трудности университета, поскольку финансирование университета продолжает ухудшаться. Перспективы у университета печальные, доноры уходят и сейчас раскрывается настоящая его проблема. А настоящая проблема заключается в модели финансирования, которая так никогда и не была до конца успешно создана», - говорил тогда он.

Тогда же Р.Стасялис оставил комментарий к записи Б.Гэйлюса: «Видимо, беженцев из ЕГУ в скором времени будет больше. Спасибо, Бернардас, за усилия и благие желания».

Утверждает, что закончился проект

Глава службы коммуникации ЕГУ Максим Милта на вопрос, почему договор с журналистом Р.Стасялисом не был продлен, ответил: «Трудовые договоры бывают срочными и бессрочными. Когда срочный, он заканчивается. Договор с Р.Стасялисом закончился. В наш университет он был приглашен работать с проектом EHU Times. Продолжительность этого проекта соответствующим образом кореллирует с трудовыми договорами работающих с ним людей».

По словам М.Милты, проект EHU Times финансируется не из бюджета университета, а с использованием внешних средств и людей трудоустраивают на период реализации проекта, а когда проект заканчивается, чаще всего и они заканчивают свою работу.

«По моим данным, продолжительностью этого проекта составляла пару лет», - сказал представитель ЕГУ.

На сайте университета есть и фамилия журналистки Р.Милюте. Однако, говорит М.Милта, она с прошлого лета не работает, поскольку точно также у нее закончился договор. По его словам, никаких других причин того, почему сотрудничество не было продлено, не было.

Он говорит, что проектом руководили несколько человек, а некоторые студенты работали с этой платформой, размещая там свои журналистские расследования.

«Мы очень уважаем профессиональный вклад Р.Милюте и Р.Стасялиса в ЕГУ, - продолжает М.Милта. – Была хорошая возможность посмотреть, как работают известные журналисты Литвы. Суть этого проекта – приобщить студентов к журналисткой работе и проведению расследований. Однако, к сожалению, он закончился».