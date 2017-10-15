Жители центра Минска возмущены новым планом застройки 1 15.10.2017, 14:29

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Местные жители не собираются отступать и говорят, что взялись за дело серьезно.

Казалось бы, в центре Минска не осталось и квадратного метра свободного пространства, и построить там еще что-нибудь просто невозможно. На деле же в тихий дворик на Карла Маркса можно вместить даже четырехэтажку. Недавно местных жителей взволновала не самая приятная новость: прямо у них под окнами вскоре может появиться еще одно здание — четырехэтажный корпус Госпогранкомитета. Жильцов соседних домов такой расклад совсем не радует: по их мнению, это увеличит поток машин и ухудшит экологию, состояние которой и так не балует жителей центра, пишет onliner.by.

Здание Госпогранкомитета находится на Володарского, 24, — прямо между жилыми домами на улицах Кирова и Карла Маркса. Сейчас у колючего забора административного комплекса стоит несколько гаражей военных. Вскоре их планируют снести, чтобы построить на этом месте еще один корпус. Местные жители ожидаемо такую инициативу не поддерживают.

— В центре города с экологией и так дела плохи: из-за огромного количества автомобилей и отсутствия зелени дышать во дворе нечем. Выходишь из подъезда и кроме запаха несгоревшего топлива ничего не чувствуешь. Сейчас они хотят построить еще одно здание, которое закроет свет в окнах и увеличит поток автомобилей, — рассуждает мужчина, живущий в доме, который стоит прямо напротив планируемого корпуса.

— Летом они срубили порядка десяти вековых лип, ссылаясь на то, что деревья больны. Там были и старые деревья, но таких — не больше трех. Остальные на вид были здоровы и служили щитом для нашего двора. Без них же двор остался открытым, пустым, — возмущается сосед пенсионера.

Несмотря на то что возведение корпуса планируется непосредственно на территории Госпогранкомитета, проект постройки должен быть утвержден в администрации района и одобрен Мингорисполкомом. В одном из ответов Комитета архитектуры и строительства Мингорисполкома сказано, что данный проект был согласован еще в 2013 году, предварительно пройдя процедуру общественного обсуждения. В администрации Ленинского района также заверили, что процедура согласования проекта была полностью соблюдена.

Однако активная часть жителей близлежащих домов утверждает, что ни о каком общественном обсуждении они не слышали, хотя и стараются следить за социальной жизнью. В доме на Карла Маркса, 4, живет бывший заместитель министра культуры Тадеуш Стружецкий. С его слов, он опросил многих соседей, но в общественном обсуждении они участия не принимали.

— Я считаю, что исполнительные власти информировали население недостаточно хорошо, вследствие чего граждане не смогли высказать свое мнение по данному вопросу. Мы отправили в администрацию района коллективное обращение в надежде на повторное обсуждение, но нам отказали.

— Думаю, против этого строительства будут почти все. Это как минимум грязь и пыль на ближайшие пару лет, не говоря уже обо всем остальном. Мы за это дело взялись серьезно, поэтому надеемся, что конфликт удастся уладить, — рассказал Тадеуш Иванович.

Сегодня вечером местные власти и представители пограничной службы запланировали встречу с местными жителями, где попытаются ответить на все вопросы и уладить конфликт.