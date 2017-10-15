Путинские «братья по разуму» 2 Александр Кушнарь

15.10.2017, 14:40

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Владимир Путин

Россию безнаказано шантажируют бывшие друзья.

Итак, Турция запретила заходить в свои порты кораблям из оккупированного Россией Крыма. Своей изящной игрой Анкара демонстрирует слабости российского режима. Объявив себя метафизическим оппонентом Запада, Москва качнулась в сторону восточно-азиатских структур, чтобы доказать, что отнюдь не находится в изоляции. Отсюда все эти заигрывания с Китаем, варварское вторжение в Сирию, турецкие "помидоры" вперемешку с военными контрактами и прочие "повороты на восток". Однако в своей авантюре Кремль не учел важного фактора, который за время сближения с евроатлантической цивилизацией стал восприниматься Россией как должное. Европейские партнеры — предсказуемые игроки, педантично придерживающиеся международно-правовых норм, причем даже тогда, когда их младший брат-уродец нарушает собственные обязательства перед мировым сообществом.

Перейдя в стан восточно-азиатских недодемократий, путинская администрация по-привычке ожидает от них честной игры. Но вышло иначе: Си высокомерно напомнил о десятикратном разрыве в ВВП и продолжил с еще большим остервенением высасывать из России ее ресурсы, Сирия стала для Путина сущей трясиной (как и предсказывал Обама), Иран коварно потер руки при виде вливаний со стороны РФ, а Эрдоган на протяжении трех лет добивается от Кремля все более выгодных уступок — от скидки в рамках "Турецкого потока" (судьба которого теперь висит на волоске из-за американских санкций) до получения технологий при производстве "передового" комплекса С-400 (от которого Анкара по-прежнему готова отказаться в пользу западных систем, если Европа и США пойдут на уступки Эрдогану).

Путинские "братья по разуму" получили уникальную возможность безнаказанно шантажировать российского автократа, которому просто некуда деваться: откажись он от всех этих кабальных сделок — и ничего, кроме уже настоящей международной изоляции (по северокорейскому типу) ожидать не придется. В действительности Москва и так в изоляции, но пропаганда старательно прикрывает эту незавидную правду фиговым листком посиделок с условными зимбабвийскими людоедами: как известно, сам Мугабе в свое время пообещал, что поборется против западных санкций вместе с РФ.

Не такой политической судьбы ожидали кремлевские агрессоры, когда импульсивно вторглись в Украину: надеялись на международное признание, а получили Турцию, которая не только проявила неожиданную приверженность международному праву в крымском вопросе, но и всячески издевается, рассказывая про скорую покупку несуществующих С-500 — разумеется, вместе с "потрохами", то есть с чертежами это "сверхсекретного" оружия.

Все началось с грандиозного шоу на сочинской Олимпиаде и победы в общем зачете, а кончилось "мочой в банках" и угрозой недопуска на зимние Игры в Южной Корее. Хотя кто сейчас вспоминает про Олимпиаду в Сочи? В конце концов, затраченные на нее $50 млрд. — не такая уж большая потеря, если учесть, что санкции отняли у России в 6 раз больше.

Александр Кушнарь, «Фейсбук»