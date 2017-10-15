Белорусы пишут министру обороны открытые письма 36 15.10.2017, 15:00

16,654

После блокировки сайта zvarot.by активисты стали писать министру обороны Беларуси открытые письма.

Сайт Zvarot.by был заблокирован после жалобы Министерства обороны. На сайте был объявлен сбор подписей за отставку министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Андрея Равкова в связи со смертью солдата Александра Коржича в Печах. Под ним было собрано 11 тысяч подписей.

В связи с блокировкой сайта активист Денис Казакевич написал министру Равкову откртое письмо. Текст письма он прислал и в редакцию Charter97.org:

«Андрей Алексеевич,

Как Вам известно под петицией с требованием вашей отставки поставили свои подписи 11 тысяч граждан Республики Беларусь, однако, судя по реакции Министерства обороны на петицию, Вы не понимаете (или не хотите понимать), причин такого требования. Это письмо - попытка объяснить, почему Вы должны уйти в отставку.

Во-первых, Вы не выполнили свои прямые должностные обязанности. 31 марта на территории воинской части № 25849 был найден повешенным Артем Бастюк. В мае родители Артема были у Вас на приеме в Министерстве обороны. С мая по октябрь прошло четыре месяца. У Вас было достаточно времени, чтобы организовать надлежащее расследование, выявить и наказать виновных, однако Вы этого не сделали. Более того, Вы не приняли надлежащих мер, чтобы предотвратить повторение трагедии в будущем. 3 октября в подвале медицинской роты в Печах был найден повешенным 21-летний Александр Коржич. Таким образом, совокупно Ваше бездействие можно квалифицировать как преступную халатность, повлекшую гибель людей.

Во-вторых, своей реакцией на трагедию Вы дискредитируете Вооруженные Силы Республики Беларусь. Сразу же после трагедии, лично Вы могли дать открытую пресс-конференцию с точным описанием произошедшего во избежание слухов и домыслов и с вашим личным обещанием сделать все возможное, чтобы предотвратить подобное в будущем. Вы могли публично принести извинения семье погибшего и назначить материальную компенсацию, соответствующую масштабу этого чрезвычайного происшествия.

Как руководитель ведомства Вы могли организовать открытое расследование под общественным контролем. Вы могли временно расформировать военную часть, в которой, произошла трагедия до окончания расследования, с целью успокоить обоснованные опасения родственников тех, кто служит в этой части, за жизнь и здоровье своих близких.

Наконец, после того, как на адрес Министерства обороны стали приходить электронные письма с требованием вашей отставки, Вы могли организовать написание индивидуальных ответов каждому из подписантов с подробными объяснениями, того, что конкретно предпринимает Министерство обороны в связи с трагедией.

Вы не сделали ничего из вышеперечисленного. Вы не проявили качеств достойного руководителя и не предприняли мер, чтобы справиться с кризисом общественного доверия к ведомству, которое вы возглавляете.

В-третьих, Вы потеряли авторитет командира. Даже если Вы не подадите в отставку сейчас, вы никогда больше не сможете эффективно управлять Министерством обороны, так как и ваши подчиненные, и Вы сами будете осознавать, что Вы первый в истории Беларуси министр Обороны, за отставку которого подписалось одиннадцать тысяч граждан Республики Беларусь.

Таким образом, Вы должны уйти в отставку, так как Вы не выполнили свои прямые должностные обязанности, Вы дискредитируете Вооруженные Силы и Вы потеряли авторитет командира».