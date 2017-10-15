Крупнейшие авторынки Европы: Германия больше не первая 7 15.10.2017, 15:20

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На вершине рейтинга автомобильных рынков Старого Света произошли изменения.

По итогам сентября Германия утратила первую позицию. В первый осенний месяц больше всего новые машины продавались в Соединенном Королевстве, пишет сайт avtoblog.ua. Суммарно британцы приобрели 426 170 автомобилей. К слову, это на 9,3 % меньше, чем было в первый месяц осени прошлого года. На вторую строчку опустилась Германия — 288 035 реализованных экземпляров, что также отмечается падением спроса на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Продемонстрировать небольшой прирост (1,1%) и войти в тройку лидеров удалось Франции — 170 652 машины. Далее следуют Италия (166 956 единиц) и РФ (примерно 138 тысяч единиц). Подробнее: