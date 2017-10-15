Дурацкие инициативы белорусских властей 5 15.10.2017, 15:28

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Почему белорусы выходят на митинги.

Весной по стране прокатились массовые акции протеста против налога на «тунеядство». Белорусы требовали отмены декрета 3 и просили уйти в отставку Лукашенко, скандировали: «Нет декрету №3 - Лукашенко, уходи!».

С тех пор ничего не изменилось: декрет не отменили, повысились цены на тарифы ЖКХ, продолжается рост цен. Протестные настроения остаются актуальными.

Ответ на вопрос: «Почему белорусы выходят на митинги» – в видео на сервисе Youtube.

Напомним, что 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска состоится Марш рассерженных белорусов 2.0.