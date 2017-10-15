Президент Монголии остановил кортеж, чтобы пропустить пешеходов 12 15.10.2017, 15:32

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Халтмаагийна Баттулга

Фотография необычного происшествия распространяется в социальных сетях и вызывает восхищение пользователей.

Кортеж президента Монголии Халтмаагийна Баттулга остановился на красный свет, чтобы пропустить пешеходов, передает FlashSiberia из столицы страны Улан-Батора. Оппозиционер Баттулга стал президентом летом, набрав во втором туре 50,6% голосов.

Фотография необычного происшествия распространяется в социальных сетях и вызывает восхищение пользователей, поскольку никто из предыдущих глав государства никогда не останавливался, чтобы уступить место обычным людям. FlashSiberia цитирует некоторые комментарии: "Неожиданный шаг", "Достойный политик" и т.п.

Фото: соцсети

Нового президента отличает уважение к правилам дорожного движения - или же к вирусному пиару. В начале октября его засняли идущим по пешеходному переходу, при этом Баттулга и его охранники дожидались зеленого сигнала светофора.

Халтмаагийн Баттулга, кандидат от находящейся в парламенте в меньшинстве Демократической партии, 7 июля одержал победу во втором туре президентских выборов в Монголии. Второй тур проводился впервые в современной истории страны.