Могилевские чиновники решили снести городскую достопримечательность 1 15.10.2017, 15:48

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Фото: tut.by

На месте небольшого домика чиновники решили построить парк.

Небольшой домик с украшениями из пластиковых бутылок в микрорайоне Подниколье много лет был могилевской достопримечательностью. Домик решили снести. Семью, которая там жила, переселят в квартиру. Все это — ради строительства нового парка, пишет tut.by.

Фото: tut.by

Дом на улице Большая Гражданская, 57 туристы метко окрестили «домиком Бильбо». Из-за того, что строение находится в низине, дом кажется маленьким, даже игрушечным. А затейливые украшения из пластиковых бутылок придают ему сказочный вид.

Фото: tut.by

Дом стал местной достопримечательностью с начала 2000-х. На его фоне фотографировались туристы, которые посещали Свято-Никольский монастырь, и сами горожане. Из-за маковок, которые также сделаны из пластика, некоторые и вовсе принимали дом за храм.

Фото: tut.by

Раньше украшений было больше, говорит их автор и хозяин дома Евгений Киреев. В последние три года мужчина их не обновляет, а некоторые — с ограждения в виде сетки-рабицы — и вовсе снял. Причин несколько: во-первых, у 63-летнего мужчины ухудшилось здоровье. Во-вторых, дом пойдет под снос.

Сначала из пластиковых бутылок Евгений Романович сделал теплицу. Осталось много материала — выбрасывать его было жалко. Могилевчанин «включил» воображение и приступил к работе. Так появились пластиковая беседка, клумбы, качели, мостик через садовый прудик. Крышу дома увенчали маковки и остроугольные конструкции, имитирующие крышу на башенках.

Фото: tut.by

— Конечно, жалко, что все пропадет. Но мы рады будущему переезду в квартиру. Детям нужно нормальное жилье, а этот дом уже старенький. Хотя жить в нем можно, — говорит Евгений Киреев.

Он предлагал властям не сносить дом, а оставить как местную изюминку, вписать его в концепцию будущего парка в Подниколье. Однако этот вариант чиновники отмели и решили его снести.

Фото: tut.by

Сколько бутылок ушло на украшение дома, Евгений Киреев уже не помнит. Говорит, только на крышу понадобилось не менее 3 тысяч штук.

В управлении коммунальных предприятий пояснили, что квартира семье пока подыскивается. Ее площадь должна быть не менее 94,7 кв. м — столько «квадратов» в доме. Дом снесут тогда, когда семья переселится в новое жилье. Возможно, это произойдет уже в этом году.