Британские депутаты ищут способ заблокировать Brexit 15.10.2017, 16:23

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Британские депутаты хотят заблокировать возможность Brexit без соглашения с ЕС.

В Британии мощная межпартийная группа депутатов составляет план, который бы не позволил премьеру Терезе Мэй допустить выход Британии из блока без соглашения в 2019 году.

Об этом сообщает The Guardian.

Такой шаг начато после новых замечаний о том, что Brexit с «резким переходом» будет катастрофическим для экономики страны.

Главная цель группы — которая включает бывшего министра финансов Кеннета Кларка и нескольких экс-министров Консервативной партии, а также выдающихся лейбористов, либеральных демократов и зеленых — предоставление парламенту права вето или возможности применения других правовых средств в результате «плохого соглашения» или «отсутствия соглашения» с ЕС по Brexit.

Беспокойство из-за политики по Brexit увеличилось на этих выходных после того, как премьер-министр сообщила Палате общин, что ее правительство тратит 250 млн фунтов стерлингов на подготовку к возможному варианту, что вообще не будет соглашения с ЕС, поскольку в переговорах с Брюсселем отсутствует прогресс.

Напомним, что главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что Великобритания и ЕС зашли в тупик из-за вопроса финансовых обязательств Лондона, и исключил начало дискуссий о будущей торговле на следующей неделе.