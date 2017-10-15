Покоряет Эльбрус и Монблан: Как минчанин открыл клуб приключений 15.10.2017, 16:38

Фото: Алевтина Кравц

Илья Казючиц бросил работу инженера и ушел покорять Монблан, зарабатывая на этом.

Илья Казючиц работал инженером и очень любил экстремальные походы. Набравшись опыта, он попробовал на них заработать: предложил другим людям пройти по тем же маршрутам под его руководством. Получилось не сразу, но со временем его приключенческий клуб Beladventure вырос до 15 маршрутов, и у него расписан весь год. О том, как он зарабатывает на приключениях, Илья рассказывает probusiness.io.

— В свой первый серьезный поход я пошел одиннадцать лет назад, в горы Крыма. И понял, что это мое! Начал заниматься спортивным туризмом, ходил в категорийные походы, нарабатывал опыт. Все это совмещал с работой инженером. Также занимался промышленным альпинизмом. В какой-то момент понял, что знаний и навыков в спортивном туризме уже достаточно и нужно переходить на новый этап.

Мне захотелось создать туристический продукт, который я смогу предложить другим людям. Подготовить маршрут и вести туристов по нему как гид. Большинство маршрутов уже хоженые, трудно найти неизведанные точки — но можно добавлять свои фишки, чтобы отличаться от других.

На первом туре я ушел в минус

На тот момент, четыре года назад, авторские путешествия уже были популярны в мире, но в Беларуси эта ниша оставалась совсем пустой. Были лишь турагентства, которые продавали общие пакетные туры. У меня не было никакого опыта в плане организации коммерческих походов. Ведь они сильно отличаются от спортивных. Но я все же решился попробовать.

Фото: Алевтина Кравц

Первый коммерческий поход организовал в Карпаты. Собрались друзья, знакомые и знакомые знакомых. Все прошло хорошо, хотя и были небольшие накладки. Однако приехав в Минск и подбив бухгалтерию, понял, что с первым коммерческим путешествием я ушел в минус. Я тогда принял решение не смешивать «туризм для себя» с коммерческим туризмом.

Однако прошел год, и желание делать авторские путешествия снова дало о себе знать. Я задался целью все-таки реализовать свою идею. Пусть не спеша, шаг за шагом, но идти к цели. Так появился мой клуб приключений.

О затратах, стоимости и экономии

Затрат в моей деятельности очень много. Всего и не упомнишь. Начиная от покупки билетов, организации трансфера, покупки пермитов (разрешение на перемещения в тех зонах, где оно ограничено для иностранцев), оплаты приютов и прочего жилья, организации питания, покупки снаряжения, страховки и заканчивая массой непредвиденных расходов. Если группа большая, то требуются помощники.

Фото: Алевтина Кравц

Жилье стараюсь подобрать больше по стилю, нежели по цене. В роскошных отелях не живу. Например, в Шамони (горнолыжный курорт во Франции) я останавливаюсь постоянно в одном кемпинге. Он гораздо круче любой гостиницы. Хотя кемпинг не самый дешевый. А в Вильнюсе очень нравится хостел B&B&B&B&B, который тоже круче гостиницы, хотя рядом есть хостел в два раза дешевле.

Участники оплачивают фиксированные услуги гида, а все остальное сами: перелет, входные билеты в парки, еду и т.д. Но даже будучи в одной группе, они могут потратить разные суммы. Есть вариант all inclusive — нужно нести питание с собой, самостоятельно готовить, жить в палатке. А есть программа более лайтовая — питаешься в кафешках, живешь в отелях. Бывает, что человек очень хочет попасть, но не может «потянуть» поездку, тогда можно договориться на оказание услуг взамен. Например, он/она фотограф или умеет делать видео. Вариантов масса.

Оптимальное количество человек — до 10 в «лайтовом» походе. А в сложном походе или восхождении — 1 гид на 2−4 участника. У меня как-то была группа 17 человек в зимний поход. Пришлось брать помощника, но больше такими группами я ходить не хочу.

Цены у всех организаторов путешествий примерно одинаковые. Но конкурентами мы друг друга не считаем. Не можешь человека в поход сводить — передаешь другому.

Самые дорогие поездки — в США (от Лас-Вегаса до Сан-Франциско) и восхождение на Килиманджаро + сафари по паркам — $ 1400. А самая недорогая активность — это поездка на Западную Украину. Например, за $ 110. Насчет средних цен: например, $ 420 стоит восхождение на Эльбрус, 560 евро — поход в Альпах. В стоимость входит проживание и питание на маршруте, трансферы, работа гида, фото и видеосъемка. Не входят в стоимость — страховка и виза, авиаперелеты, питание и развлечения, снаряжение.

По Беларуси иностранцев я не вожу по следующим причинам:

1. У нас нет захватывающего ландшафта. Можно сплавляться по речкам, но и эти сплавы не очень активные, потому что в реках нет порогов. Туристическая ниша Беларуси, как мне кажется — это тихие сплавы и агроусадьбы.

2. Очень непонятные правила. С егерями в лесах и парках постоянно возникают разного рода вопросы. Например, где можно и нельзя ставить палатку.

Подготовка и подводные камни

Я зарегистрирован как ИП и в основном работаю один. Но у меня есть люди во многих странах мира, на которых можно положиться. Когда количество клиентов больше той нормы, с которой я могу справиться самостоятельно, по возможности передаю походы коллегам. Например, недавно я вел группу в Альпы, одновременно мой напарник вел трекинг с группой вокруг Монблана, а еще один — с группой восходил на Монблан. Всем этим людям я доверяю, поскольку сам не единожды ходил с ними в походы, знаю, как они работают в сложных ситуациях. Если напарник ведет группу, все условия труда в этом случае оговариваются заранее. Но посиделки и чаепития потом, конечно же, дружественные.

Контролировать группу, чтобы никто не потерялся, в принципе несложно. Есть правила, которые оговариваются изначально. Чаще всего все ребята дружные. Да и времени разбрестись особо нет. Постоянно находятся какие-то походные дела. И ты за день «ушатываешься» так, что самостоятельно уходить куда-то уже не хочется.

Но с людьми в принципе тяжело работать. Кроме того, редко мероприятие проходит по плану. Например, мы должны были делать восхождение на Монблан. Все было подготовлено, билеты куплены, люди взяли отпуска на этот конкретный период. За пару дней до вылета начала портиться погода — аномальное потепление. В горах трескался ледник, начались камнепады. И за день до нашего вылета местные власти категорически запретили подниматься на Монблан.

Пришлось буквально на коленках переделывать программу в трекинг вокруг Монблана. Это был другой формат, но тоже очень увлекательный. Я предложил этот план, все его поддержали и мы отправились в путь.

Или однажды в походе стало плохо человеку. Он сначала отравился, а потом его накрыла высота (горная болезнь). Пришлось вызывать снегоход, спускать его с горы и поселить в гостинице до возвращения оставшейся группы. Бывало, не успевали спуститься в нужное время. Приходилось дополнительно ночевать в дорогих высотных приютах. Однажды вместо запланированного хостела пришлось пару ночей останавливаться в крутых отелях на полупансионе. В хостеле не было мест, а заранее забронировать не было возможности. Полупансион в 4 раза дороже, а при групповом формате… Сами понимаете.

Клиенты и продвижение

До кризиса белорусы ездили везде и часто. Сейчас они в основном выбирают недорогие активности в соседних странах — Украина, Польша. В более дорогостоящих походах преобладают граждане других стран. В последнем походе в Альпы это были россияне, украинцы, итальянцы. В группах есть молодые ребята, которые часто ходят в экстремальные походы, а есть мужчины и женщины за 50, которые молодым дают фору в плане физической подготовки. Единственное, что их всех объединяет — это задор и запал.

Для продвижения в самом начале я пару раз запускал таргетинговую и контекстную рекламу. Но вплотную этим никогда не занимался. Первый сайт был провальный. Делал я его сам на движке. Нынешний сайт помогал делать товарищ. Немного лучше вышло, но все равно сайт плохой. Технически он работает, но нет стиля. Сейчас заказал сайт у специалистов. А основным каналом продвижения стало «сарафанное радио». Часто так приходят целыми группами. Еще 20% клиентов идут от двух российских турагентств, которые продают мои программы за комиссию.

В группы собираю только адекватных людей. Чем сложнее поход, тем требования жестче. После того, как человек выразил заинтересованность пойти со мной в поход, мы встречаемся или созваниваемся. Я стараюсь формировать группы так, чтобы люди были примерно одинакового возраста, имели общие интересы и чтобы их ценности не конфликтовали друг с другом.

В основном я спрашиваю про опыт, снаряжение и одежду для похода. Неверно подобранная одежда и снаряжение грозит плохим впечатлением, а зачастую и угрожает здоровью.

Над чем я работаю сейчас

Сейчас у меня есть 15 маршрутов, которые я могу предложить туристам. В среднем за год я провожу десять «глобальных» походов. Это длительные походы, иногда по двадцать дней: восхождение на Эльбрус и Килиманджаро, трекинг в горах Непала и Альпах, Кавказ и др. Более мелкие трехдневные походы и активности в Беларуси и соседних странах проходят практически каждую неделю. Сезонный фактор не влияет на мою работу. Есть маршруты, по которым можно ходить круглогодично.

Сейчас открываю новое направление — хочу попасть в Гренландию. Думаю, там ценник будет очень большой.

Все оставшееся время уходит на подготовку к походам. Ведь здесь нужно полностью оценивать риски, тщательно готовиться.

Фото: Алевтина Кравц

Новые маршруты разрабатываю исходя из собственного желания. Изучаю карту местности, читаю обзоры и отчеты, просматриваю фотографии. Сначала сам или с напарником идем по этому маршруту. Если все хорошо, то веду по нему группу.

У меня нет такого, что «ну, вот, опять завтра нужно идти на работу, зарабатывать деньги». В каждый поход я собираюсь, как в первый раз, и с нетерпением жду его.

Мне бы хотелось, чтобы клуб работал автономно, а я занимался только новыми направлениями и экспериментальными походами. Чтобы каждый раз идти по новым местам, каждый раз открывать что-то новое. Долго разрабатывать какие-то сложные маршруты, а потом уходить в большой поход на один-два месяца. И команда для этого уже набирается.