США проведут крупнейшую с 2000 года модернизацию избирательных участков 15.10.2017, 16:52

Фото: ukrinform.ua

В США модернизируют оборудование к выборам на фоне вмешательства России.

Власти американских штатов проведут модернизацию оборудования на избирательных участках, которая станет самой масштабной реформой с 2000 года. Об этом пишет republic.ru со ссылкой на The New York Times.

Поводом для обновления оборудования стало «вмешательство России» в выборы президента США в 2016 году, указывает газета. Повышением безопасности избирательных участков занимаются как республиканцы, так и демократы.

Среди мер, принимаемых местными властями, – улучшение защиты баз данных избирателей, модернизация аппаратов регистрации бюллетеней, введение в состав избирательных комиссии экспертов по кибербезопасности.

Ближайшие выборы состоятся в США в ноябре 2018 года – это промежуточные выборы в Конгресс. В 2020 году в стране должны пройти очередные президентские выборы.

Осенью 2016 года американские спецслужбы официально обвинили Кремль в попытке повлиять на исход выборов в США. Российские власти отрицали свою связь с атаками. Летом прошлого года хакеры неоднократно пытались взломать серверы американских партий. Эксперты указывали, что за ними стояли группировки Cozy Bear и Fancy Bear, их связывают с российскими властями и разведкой.

В марте 2017 года сообщалось, что расследованием вмешательства России в президентские выборы в США занялся суперсекретный отдел ФБР. В сентябре в Соединенных Штатах начал работу «Комитет по расследованию вмешательства России».