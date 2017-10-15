«Посмотрите, сколько нас!» 15.10.2017, 17:06

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Как крупные города прогоняли Лукашенко вместе с декретом №3.

Весной по стране прокатились массовые акции протеста против декрета «тунеядцах». Белорусы требовали отмены абсурдного налога и призывали уйти в отставку Лукашенко.

С тех пор ничего не изменилось: декрет не отменили, повысились цены на тарифы ЖКХ, продолжается рост цен. Протестные настроения остаются актуальными.

Напомним, что 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска состоится Марш рассерженных белорусов 2.0.