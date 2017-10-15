Белорусские медики уезжают на заработки в Литву 15.10.2017, 17:15

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Уже многие специалисты с медицинским образованием из Беларуси переехали в соседнюю страну.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига предлагает решать проблему нехватки медиков за счет иммигрантов, сообщает delfi.lt. По ее словам, на заработки в страну уже приезжают белорусы и украинцы.

— Если иметь в виду, что подготовка специалиста занимает около 10 лет и больше, даже если мы сейчас очень активно займемся их подготовкой, надо иметь в виду, что в краткие сроки мы таких специалистов не получим. Если этот спрос есть, особенно если он связан с медицинским туризмом, мы должны думать, как упростить въезд таких специалистов в страну. Это активно делают и другие страны, — сказала Аурелиюс Верига, выступая в комитете по вопросам здравоохранения в сейме.

Министр также отметила, что госведомства и сейчас получают всё больше обращений с просьбой признать квалификацию медиков других стран в Литве.

— Некоторые медики из этих стран — Украины, Беларуси — уже приехали и успешно работают в наших учреждениях, — сказал Аурелиюс Верига.

Но наблюдается и другой процесс — эмиграция медиков из Литвы. Однако, по словам министра, последние исследования показывают, что этот процесс не стал массовым.

— Настроения среди молодых медиков разные. Те, кто видят лучшие перспективы за границей, у которых нет проблем с языком, очень смело планируют свою карьеру, — говорит Верига.

По словам министра, согласно статистике, в пересчете на 100 000 жителей Литва в ЕС не выделяется непропорционально малым количеством медиков. В общей сложности в Литве насчитывается 13 000 врачей и 22 000 работников по уходу за больными. Однако есть области, в которых медиков хронически не хватает, а также профессии, которые однозначно очень нужны, сказал Верига. По словам министра, средний возраст представителей некоторого медицинского персонала стремительно растет, например треть детских ревматологов старше 70 лет.