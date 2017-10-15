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Китайцы стали на шаг ближе к овладению Россией

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  • 15.10.2017, 17:39
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Китайцам разрешили добывать золото в РФ.

Россия и Китай готовятся заключить соглашение о разработке Ключевского золоторудного месторождения. Проект соглашения уже одобрен правительством РФ, пишет glavnoe.ua.

Как сообщает на сайте российского кабмина, по соглашению, компания China National Gold Group Hong Kong Limited (или какая-либо другая, находящаяся под ее 100-процентным контролем, прямым или косвенным) может приобрести «не менее 60% и не более 70% голосующих акций» АО «Рудник «Западная — Ключи». Китайская компания должна создать благоприятные условия «для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения».

Как отмечает ТАСС, соглашение предусматривает обязательное производство драгоценных металлов на территории России.


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