Китайцы стали на шаг ближе к овладению Россией

Китайцы стали на шаг ближе к овладению Россией3
- 15.10.2017, 17:39
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Китайцам разрешили добывать золото в РФ.
Россия и Китай готовятся заключить соглашение о разработке Ключевского золоторудного месторождения. Проект соглашения уже одобрен правительством РФ, пишет glavnoe.ua.
Китайцам разрешили добывать золото в России https://t.co/0ZY7ASkdWd pic.twitter.com/iX2clV39YV— Главный Либерал (@ChiefLiberal) 14 октября 2017 г.
Как сообщает на сайте российского кабмина, по соглашению, компания China National Gold Group Hong Kong Limited (или какая-либо другая, находящаяся под ее 100-процентным контролем, прямым или косвенным) может приобрести «не менее 60% и не более 70% голосующих акций» АО «Рудник «Западная — Ключи». Китайская компания должна создать благоприятные условия «для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения».
Как отмечает ТАСС, соглашение предусматривает обязательное производство драгоценных металлов на территории России.