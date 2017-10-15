После смерти Коржича в части была еще одна попытка суицида? 15.10.2017, 17:56

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Фото: svaboda.org

Что сейчас происходит в Печах.

«Радыё Свабода» попала на территорию части, в которой служил Александр Коржич, в день, когда солдат посещают родные и друзья.

В воскресенье 15 октября курсантов из борисовских Печей должны были отпустить в город на встречу с родными. Люди приехали в Борисов из разных белорусских городов.

Однако в последний момент командование части решило не выпускать солдат за территорию. Встреча с родственниками и друзьями проходила под наблюдением офицеров в помещении спортивного зала, куда специально для этого принесли столы и скамейки, а имена всех, кто приехал в Печи, переписывали в тетрадь. Прежние встречи военнослужащих с родными контролировались значительно меньше.

«Сразу с полигона повезли в Новинки»

Фото: svaboda.org

«Здесь сейчас очень жестко стало с дисциплиной. После этого (смерти Александра Коржича - прим.) все изменилось, - рассказывает один из солдат. - Почти сразу у всех забрали телефоны. Даже не знаю, где они сейчас. Мы не имеем постоянной связи с родными. Только понаслышке знаем, что большой скандал. Видели в новостях по государственному телевидению сюжет».

Как рассказали сослуживцы Александра Коржича, через несколько дней после смерти пинчанина случился еще один инцидент.

«Парень, который служил вместе с Коржичем и даже был в одном с ним танковом экипаже, тоже пытался повеситься. По крайней мере, это так выглядело, - рассказывают солдаты. - На полигоне он отошел в сторону под дерево, сплел там с чего-то петлю, закинул ее на сук и начал громко молиться. Сигареты курил одну за одной. Этот парень странный был сразу, но они близко общались с Коржичем (имя есть у редакции «Радые Свабода»). Его с полигона сразу в Новинки повезли понаслышке. Или он так сильно переживал смерть друга, или пытался из части убежать таким способом, или еще какая-то причина, мы не знаем».

Фото: svaboda.org

«Даже не знаем точно, кто еще служит здесь, а кто уже нет»

Также солдаты рассказывают, что сержанты в Печах после 3 октября (предполагаемый день смерти Коржича) перестали носить лычки на погонах. В настоящее время в больницу и из нее солдат сопровождают офицеры, а не сержанты. Собеседник «Радые Свабода» говорит, что задержания сержантов в Печах, скорее всего, продолжатся.

«Задержат еще других, я думаю. А что касается тех, кого задержали раньше, то С. (имя сержанта есть у редакции «Радыё Свабода») напрасно. Он ни в чем вовсе не замешан был», - говорит собеседник.

Фото: svaboda.org

В группе «ВКонтакте», которая объединяет военных из Печей и их родных, ночью с 14 на 15 октября появились сообщения о массовых задержаниях сержантов в 307-ой школе. На месте информацию об этом подтвердить не получилось. «Снимают также командиров. Каждый день кого-то нового. Мы даже не знаем точно, кто еще служит здесь, а кто уже нет», - говорят военные.

Кроме более жесткого режима, постоянных проверок и построений, в Печах замечена активность Следственного комитета. Рядом с частями можно видеть людей в форме СК, рассказывают о них и солдаты.

Фото: svaboda.org

«Уже почти всех опросили. Кто знал Коржича, кто не знал. Также нас всех сразу же проверили на наличие следов от побоев. Раздевали и смотрели, - говорит собеседник РС. - Нашли у некоторых мелкие повреждения, царапины на теле. Не знаю, что дальше было. А допрашивают солдат довольно жестко. Угрожают ответственностью, если кто-то будет замалчивать факты издевательств, либо вымогательства».

Фото: svaboda.org

Информации как о ходе расследования, так и о подробностях смерти Александра Коржича у военных в Печах меньше, чем у журналистов - сказывается запрет на мобильные телефоны и, соответственно, доступ к интернету.

Фото: svaboda.org

3 октября тело солдата срочной службы Александра Коржича нашли в подвале армейской части в Печах под Борисовом. После проверки, которую провели в воинской части, причиной смерти солдата якобы стал суицид. Но родственники и друзья Александра Коржича с этой версией не согласились и передали в редакцию «Свободы» фотографии его тела со следами прижизненных травм. Дело получило большой резонанс в обществе.