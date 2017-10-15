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Видеофакт: Эффектный гол игрока «Минска» в ворота «Нафтана»

  • 15.10.2017, 18:10
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Фото: пресс-служба ФК "Минск"

Полузащитник «горожан» Сергей Русак хорошо приложился.

«Минск» – самая миролюбивая команда в нынешнем чемпионате. Вот и терпящий бедствие «Нафтан» «горожане» на своем поле обыграть не смогли. Хотя к этому долгое время все шло. На 20-й минуте Сергей Русак отличился очень эффектным мячом, отмечает «Трибуна».

До заключительной десятиминутки гол полузащитника оставался единственным, но в концовке команды устроили перестрелку. На 89-й минуте «Минск» был впереди 2:1, а на 90-й счет стал равным. Ничья. Для команды Кондратьева – 12-я в чемпионате.


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