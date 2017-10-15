В Кыргызстане завершилось голосование на выборах президента 3 15.10.2017, 18:37

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На пост президента Кыргызстана претендуют свыше десяти кандидатов, включая трех бывших премьер-министров.

В Кыргызстане в воскресенье, 15 октября, прошло голосование на выборах президента страны. Свыше 2300 избирательных участков закрылись в 20.00 по местному времени (17.00 по Минску).

На пост главы государства претендуют свыше десяти кандидатов, включая трех бывших премьер-министров: Сооронбая Жээнбекова, Омурбека Бабанова и Темира Сариева, передает «Немецкая волна».

Основная борьба, вероятно, развернется между первыми двумя.

Кандидата от пропрезидентской Социал-демократической партии Кыргызстана - Жээнбекова - называют фаворитом 61-летнего президента Алмазбека Атамбаева, который намерен, как того требует конституция, оставить свой пост после шести лет руководства страной.

Бабанов, в свою очередь, на протяжении избирательной кампании исполнял роль оппозиционера-реформатора.

Опросы явного лидера не выявили

Проводившиеся в преддверии дня голосования опросы общественного мнения явного лидера не выявили. При этом эксперты не исключают, что одному из кандидатов удастся сразу получить свыше 50 процентов голосов, и второго тура не понадобится.

За ходом выборов следят около 800 наблюдателей из 58 стран. Принять участие в голосовании могут только граждане, прошедшие регистрацию с предоставлением биометрических данных. Все избирательные участки в стране и за ее пределами оснащены оборудованием для считывания этой информации, а также электронными избирательными урнами. В списки избирателей в стране с населением около 6 млн человек внесены порядка 3,025 млн граждан.

Как отмечают информагентства, в случае успешного завершения выборов впервые в современной истории Кыргызстана в стране будет осуществлен процесс мирной передачи власти. Бывшие главы государства - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были свергнуты в результате революций и покинули страну.