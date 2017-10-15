Австрия по итогам выборов получит самого молодого правителя в мире 15.10.2017, 19:04

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Себастьян Курц

Канцлером Австрии должен стать лидер консервативной Австрийской народной партии 31-летний Себастьян Курц.

Австрия по итогам парламентских выборов, которые проходят в воскресенье, получит самого молодого правителя в мире: канцлером должен стать лидер консервативной Австрийской народной партии 31-летний Себастьян Курц. При его появлении на избирательном участке в венской гимназии, где он учился, журналисты устроили давку.

Австрийская народная партия — фаворит опросов. Причем, как отмечает newsru.co.il, при новом молодом лидере ее курс стал гораздо правее. Курц, который сейчас возглавляет министерство иностранных дел, обещает отменить пособия для иммигрантов и ужесточить для них законодательство.

В Австрии избирательное право дается гражданам с 16 лет, и молодежи нравится такая риторика.

Курц на момент прихода в кабинет министров не имел законченного высшего образования, которое прервал из-за политической карьеры, и стал самым молодым министром в австрийской истории в возрасте 27 лет. До своего назначения министром был куратором правительственной программы по интеграции иностранцев в Австрии, напоминает ТАСС. С 1 января текущего года Курц занимает также должность действующего председателя в ОБСЕ.

Австрийскую народную партию он возглавил при единогласной поддержке после внезапной отставки вице-канцлера, министра экономики и бывшего председателя АНП Райнхольда Миттерленера. Курц сразу же объявил, что не может смириться со второй ролью своей партии в коалиционном правительстве, где старшим партнером является Социал-демократическая партия Австрии. Он отказался занимать пост вице-канцлера и призвал провести досрочные выборы в парламент в 2017 году вместо запланированных на 2018 год.

Курц проголосовал на избирательном участке в родной гимназии, которая расположена в венском районе Майдлинг. Он пришел туда пешком с подругой Сюзанне Тир. Встречала его толпа из 200 журналистов. Министра окружили видеоператоры, фоторепортеры, но он успел пройти на участок. Проголосовав, он дал краткий комментарий: «Надеюсь, что все австрийцы пойдут голосовать. Я надеюсь на хороший результат, который принесет изменения в Австрию».

За второе место борются ультраправая Партия свободы и социал-демократы. Партия свободы, не исключено, войдет и в состав коалиционного правительства.

Избирательным правом на этих выборах могут воспользоваться около шести с половиной миллионов граждан страны.