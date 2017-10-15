«Когда ты уже лопнешь?»: Креативные плакаты рассерженных белорусов 4 15.10.2017, 19:20

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Фото: svaboda.org

Белорусы практически на все акции приходят с остроумными плакатами.

Этой весной рассерженные белорусы выходили на протесты с креативными плакатами. Жесткие высказывания в адрес Лукашенко и его клики звучали во время акций протеста по всей Беларуси. В Минске кто-то даже принес гроб, на котором было написано «Смерть Декрету №3» и «Права человека».

Интересно, с какими плакатами придут белорусы на осеннюю акцию?

Напомним, что 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска состоится Марш рассерженных белорусов 2.0.