На парламентских выборах в Австрии лидируют консерваторы из АНП 15.10.2017, 20:13

Союзники России замыкают тройку лидеров.

Согласно предварительным данным, на австрийских выборах побеждает АНП нынешнего главы МИД страны Себастьяна Курца, набирающая 30,2% голосов. Следом идет правопопулистская АПС с 26,8%, передает “Немецкая волна”.

На выборах в парламент Австрии, прошедших в воскресенье, 15 октября, лидирует консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с нынешним министром иностранных дел страны Себастьяном Курцем. Консерваторы набирают 31,5 процента голосов, свидетельствуют неофициальные предварительные результаты выборов.

По данным на 19.00 по Минску на втором месте идет Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), которую возглавляет действующий канцлер Кристиан Керн, с 27,1 процента голосов.

Евроскептики из правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС), которая в конце 2016 года стала партнером "Единой России", замыкают тройку лидеров. По предварительным данным, им удалось заручиться поддержкой 25,9 процента голосовавших.

Выборы в нижнюю палату австрийского парламента - Национальный совет - были назначены на 15 октября досрочно, потому что в мае текущего года распалась правительственная коалиция в составе СДПА и АНП.