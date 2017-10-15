Топ-5 простых способов легко просыпаться по утрам 15.10.2017, 20:25

2,358

Топ-5 простых способов легко просыпаться по утрам

Ты мечтаешь о том дне, когда, наконец, легко и свободно встанешь с кровати с первым звонком будильника? Ты хочешь увидеть рассвет? Тебе нужно повысить работоспособность или выкроить время на утреннюю тренировку? Tvoymalysh.com подсказывает, как научиться вставать рано без ущерба для здоровья и настроения.

1.Вспомни о зарядке. Именно она поможет скорее проснуться и включиться в новый день с зарядом бодрости и отличного настроения. После нее ты будешь голодной, так что, наконец, заведешь привычку завтракать по утрам. А она, в свою очередь, избавит от переедания на ночь.

2. Перестань переставлять будильник еще на 5 минут. Это не эффективно, бесполезно и грозит тем, что ты проспишь. Эти лишние минуты не дадут тебе «доспать», а только негативно скажутся на общем состоянии.

3. Открой окно! Даже если за окном довольно прохладно. Свежий воздух убьет вирусы и придаст тебе сил. Проветривай комнату перед сном, чтобы скорее и крепче уснуть, и утром, чтобы быстрее проснуться.

4. Наполни утро любимым шумом. Это может быть музыка, фильм, шипение кофейника… Сделай так, чтобы в доме не было тихо, поднимай настроение с самого утра!

5. Выпей воду. Стакан чистой воды запустит все системы организма и снимет сон в мгновение ока.

А еще с вечера создай себе стимул, чтобы проснуться утром и скорее встать с кровати. Заведи милую традицию, например, чтение новой книги или приготовление маленького любимого десерта. Что-то, что ты будешь ожидать засыпая. Ах, да, и поставь будильник подальше от кровати, чтобы для его выключения тебе пришлось все же встать с нее.