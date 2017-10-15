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Послы Польши, Украины и США заложили в Беларуси аллею в честь Костюшко

  • 15.10.2017, 20:35
Фото: svaboda.org

Послы и гости заложили дубовую аллею возле усадьбы-музея Костюшко в Коссово.

В Коссово на Брестчине иностранные дипломаты, работающие в Беларуси, собрались для чествования памяти знаменитого исторического деятеля Тадеуша Костюшко.

Фото: svaboda.org

Там присутствовали дипломаты США, Швейцарии, Польши, Украины и России, делегация Фонда имени Костюшко и другие гости, передает «Радыё Свабода».

Фото: svaboda.org

В своей речи первый секретарь посольства США в Беларуси Элизабет Льюис предложила «почтить не смерть Костюшко, а его жизнь, его достижения».

Фото: svaboda.org

Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Беларуси Конрад Павлик высказался, что «Костюшко — это личность, которая нас объединяет и должна объединяет еще больше».

Фото: svaboda.org

После возложения цветов и экскурсии по музею, послы и гости заложили дубовую аллею возле усадьбы-музея Костюшко.

Фото: svaboda.org

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