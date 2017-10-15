Интрига сохраняется: БАТЭ победил «Витебск» 15.10.2017, 20:55

Борьба за «золото» в чемпионате Беларуси набирает обороты.

После международной паузы 13 октября возобновился чемпионат Беларуси по футболу. 25-й тур продолжил закручивать пружину интриги. Помогает этому белорусская федерация футбола, которая принимает решение присудить техническое поражение БАТЭ в матче 23-го тура со «Слуцком», пишет tut.by.

Несмотря на этот скандал, центральным матчем все равно была игра в Солигорске, где местный «Шахтер» принимал минское «Динамо» и проиграл с минимальным счетом 0:1.

После поражения в Минске от БАТЭ у динамовцев почти не осталось шансов на золото первенства. Столичной команде нужна была только победа. И футболисты «Динамо» ее добыли!

Горняки растеряли свое преимущество и вот уже минчан отделяет от солигорчан всего один балл.

15 октября футболисты БАТЭ добавили интриги отечественному первенству, обыграв «Витебск» - 3:1 .

Положение в верхней части турнирной таблицы после третьего дня 25 тура чемпионата Беларуси с учетом снятых с БАТЭ 3 очков таково:

1. «Шахтер» — 56 очков (25 игр)

2. «Динамо-Минск» — 55 (25)

3. БАТЭ — 54 (25)