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Белорусы смогут услышать «Миниатюры» Сократа Яновича

  • 15.10.2017, 21:49
Сократ Янович

Поэтическая проза выдающегося писателя выйдет в формате аудиокниги.

Фонд Villa Sokrates выпускает поэтическую прозу выдающегося Подляшского писателя из Крынок. Как отметил инициатор проекта профессор Лявон Тарасевич, «Миниатюры» выльются в серию собранных произведений Сократа Яновича, передает «Радыё Рацыя».

- Уже начитан. Будем выдавать. Это будет первая аудиокнига. А потом будем выдавать и другие книги. Мы это делаем прежде всего потому, что это нам приятно и нужно.


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