Дуэль белорусов: «Черноморец» Дулуба победил киевское «Динамо» Хацкевича 15.10.2017, 22:16

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Фото: lance.com.br

Кроме тренеров, в составе обеих команд играют двое белорусских футболистов.

«Черноморец», которым руководит белорусский специалист Олег Дулуб, нанес поражение киевскому «Динамо» Александра Хацкевича в домашнем матче 12-го тура чемпионата Украины — 2:1, передает «Прессбол».

Ворота хозяев защищал белорусский голкипер Александр Гутор — уже в добавленное ко второму тайму время он заработал предупреждение. Хавбек гостей Никита Корзун остался в запасе.

Черноморец — Динамо Киев — 2:1

Голы: 1:0 — Ковалец (14). 2:0 — Хобленко (21). 2:1 — Кравец (78).

Эта победа позволила «Черноморцу» уйти с последнего места в таблице.