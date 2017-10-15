Финал «Детского Евровидения-2018» пройдет в Беларуси 15.10.2017, 22:08

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Финал пройдет в ноябре следующего года на «Минск-Арене».

Европейский вещательный союз (ЕВС) уведомил Белтелерадиокомпанию, что финал конкурса песни «Детское Евровидение» пройдет в 2018 году в Беларуси. Информация об этом была озвучена в программе «Главный эфир» на БТ, передает tut.by.

В связи с изменениями правил детского конкурса песни «Евровидение», телекомпания-организатор следующего конкурса может быть названа еще до начала шоу 2017 года в Тбилиси. Для того, чтобы грамотно спланировать бюджет и все этапы подготовки мероприятия, страны-участницы ЕВС имели возможность подать заявку на проведение детского «Евровидения-2018» заранее. По мнению руководящей группы конкурса, заявка Белтелерадиокомпании признана лучшей, говорится в сообщении пресс-службы БТ.

Беларусь уже принимала финал конкурса «Детского Евровидения» в 2010 году. Финал в 2018 году пройдет в ноябре на «Минск-Арене».

Беларусь участвует в международном детском конкурсе песни с момента его основания — с 2003 года. По количеству побед среди стран — участниц «Детского Евровидения» Беларусь находится в числе лидеров. На первом месте — Грузия. За все годы существования конкурса представители этой страны трижды завоевывали на нем первое место. Беларусь делит с Мальтой второе место. За 13 лет юные исполнители из нашей страны дважды занимали первое место (Ксения Ситник в 2005-м и Алексей Жигалкович в 2007-м), один раз — второе и еще два раза — третье.

На детском «Евровидении-2017», финал которого пройдет 26 ноября в столице Грузии, Беларусь представит Хелена Мерааи с песней «Я самая».