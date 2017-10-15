Бобруйчанам рассказали любопытные факты из истории и культуры евреев 15.10.2017, 22:30

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В праздник радости Торы жители Бобруйска изучали историю евреев.

В языке идиш нет названия страны «Россия», русскими называют белорусов, а в Бобруйске больше книг Торы, чем в любой другой синагоге Беларуси, пишет babruysk.by.

Эти и другие любопытные факты из истории и культуры евреев узнали бобруйчане от председателя бобруйской еврейской общины Олега Красного.

Фото: babruysk.by

Встречу с Олегом Красным организовал тайм-клуб «1387». Она открыла собой цикл вечеров, посвященных науке, культуре, искусству.

Фото: babruysk.by

Председатель еврейской общины начал свой рассказ с далёкой истории еврейского народа, описанной в первых пяти книгах Библии, или Торе, как их и называют евреи.

Гости тайм-клуба узнали, что само название «еврей» означает «пришедший из-за реки Евфрат», а также, что еврей – это всегда иудей. Если представитель еврейского народа перейдёт в другую религию, то он автоматически перестаёт принадлежать к евреям как к нации.

Фото: babruysk.by

Евреи дали западному миру этику, и ничего лучше десяти заповедей, полученных Моисеем на горе Синай, человечество пока не придумало, говорил Олег Красный. Они лежали даже в основе Кодекса строителя коммунизма, только слово «Бог» там было заменено на коммунистическую партию, заметил председатель еврейской общины.

Фото: babruysk.by

Олег Красный рассказал гостям вечера о Торе, о том, что в бобруйской синагоге есть пять свитков Торы – больше нет ни в одной синагоге Беларуси.

Гости вечера могли увидеть, как выглядит у евреев свиток Торы, развернуть его.

Также Олег Красный продемонстрировал талит – специальное молитвенное облачение иудеев, кипу – традиционный еврейский головной убор и тфилин – ещё один элемент молитвенного облачения иудея, состоящий из двух маленьких коробочек с пергаментом с отрывками из Торы, которые крепятся во время молитвы на линии волос и на бицепсе левой руки.