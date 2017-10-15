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«Это не армия, а неизвестно что»

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  • 15.10.2017, 22:21
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С каким настроением родственники проведывают своих солдат в Печах.

В воскресенье в воинских частях Беларуси — традиционный «родительский» день, когда на свидание с любимыми в военной форме из разных уголков страны везу и домашние гостинцы, и сигареты, и деньги. 15 октября съемочная группа tut.by побывала у воинской части в Печах, куда после гибели Саши Коржича многие родственники приехали настороженными и встревоженными. Какой видят службу своих детей и любимых с «гражданки» — смотрите в сюжете.


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