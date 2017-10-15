«Это не армия, а неизвестно что» 5 15.10.2017, 22:21

6,386

С каким настроением родственники проведывают своих солдат в Печах.

В воскресенье в воинских частях Беларуси — традиционный «родительский» день, когда на свидание с любимыми в военной форме из разных уголков страны везу и домашние гостинцы, и сигареты, и деньги. 15 октября съемочная группа tut.by побывала у воинской части в Печах, куда после гибели Саши Коржича многие родственники приехали настороженными и встревоженными. Какой видят службу своих детей и любимых с «гражданки» — смотрите в сюжете.