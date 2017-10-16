39 лет назад римский престол возглавил Иоанн Павел II 1 16.10.2017, 8:42

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Папа Иоанн Павел II стал одним из самых выдающихся религиозных деятелей XX века.

Будущий папа Иоанн Павел II, Кароль Войтыла, родился 18 мая 1920 года. Он учился в семинарии в Кракове и был рукоположен 1 ноября 1946 года. В 1958 он был назначен вспомогательным епископом Кракова.

Его папство началось 16 октября 1978 года, когда ему было всего 58 лет. Он стал самым молодым папой со времен Папы Пия X.

Папство продолжалось до его смерти 2 апреля 2005 года. В последние годы его понтификата он серьезно болел. На его похороны (8 апреля 2005) собралось 300 тыс. человек, более 2 млрд смотрели церемонию по телевизору.

Папа Иоанн Павел II стал одним из самых выдающихся людей XX века.

Поляки гордятся им и ежегодно 16 октября увековечивают его память.