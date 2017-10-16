В Киеве появилась улица Иоанна Павла II 16.10.2017, 12:20

В столице Украины торжественно открыли улицу понтифика и мурал с его изображением.

В воскресенье, 15 октября, в Печерском районе Киева состоялось торжественное открытие улицы Иоанна Павла II (бывшая Патриса Лумумбы) и мурала с его изображением, передает «Радио Польша».

В мероприятии приняли участие члены польского парламента, посол Польши, а также представители Ватикана.

«Святейший отец Папа Франциск передает искреннее приветствие, выражая свое признание этой инициативы, достойной похвалы, и желает, чтобы яркие примеры и учения незабываемого понтифика стали поощрением и в дальнейшем следовать с радостью путем христианского свидетельства и служения ближнему», - сказал на торжественном открытии папский секретарь кардинал Пьетро Паролин.

Посол Польши в Украине Ян Пекло на открытии мурала отметил, что понтифик принял важное участие в становлении стран постсоветского пространства после распада СССР. В Украине именем Иоанна Павла II названы улицы также в Хмельницком, Ивано-Франковске, Виннице и Житомире.